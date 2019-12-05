Экономический рост удивил, несмотря на спад в энергетике

ВВП Эстонии вырос в третьем квартале этого года на 4,2%. Если взять во внимание ослабление других важных экономических индикаторов, такой быстрый рост, конечно, удивителен. Еще удивительнее открывается картина, если посмотреть, на чем этот рост базировался.

А именно, по свежим данным статистики, рост экономики Эстонии в третьем квартале шел главным образом за счет внешней торговли. На основании учета народного хозяйства, экспорт товаров и услуг вырос, при измерении в постоянных ценах, на 7%, в том числе товаров в зарубежные страны было продано на 8,6% больше, чем за это же время в 2018 году.

Эти цифры, на первый взгляд, довольно сложно свести с месячными статистическими данными по экспорту, по которым экспорт товаров (измеряемый в евро) в третьем квартале даже снизился на 2%. По правде говоря, основанием для падения стало сокращение экспорта энергетической продукции, но и без учета этой продукции при номинальном учете рост ограничился бы 5,6%.

В сообщении Департамента статистики одним из главных вкладчиков в рост экспорта названа продукция из древесины, экспорт которой, по данным месячной статистики, даже уменьшился. Противоречие помогает частично разъяснить индекс экспортных цен, который показывает, что в третьем квартале экспортируемые товары подешевели, то есть при измерении в евро рост был медленнее, чем изменение в реальных объемах.

Наряду с экспортом товаров следует, конечно, отметить удачный экспорт услуг, главной движущей силой которого была продажа ИТ-услуг за рубеж. В третьем квартале он увеличился по сравнению с прошлым годом на 4,2%.

Если быстрый рост экспорта удивил, то не менее неожиданным был и очень медленный рост частного потребления. По данным Департамента статистики, в третьем квартале частное потребление в годовом измерении увеличилось всего на 1,2%. Однако ревизия показала в два раза более быстрый рост во втором квартале. Нельзя исключать, что то же повторится и с третьим кварталом: на основании всех других индикаторов частное потребление по-прежнему в хорошем состоянии. Рост зарплат свыше 8% и рекордно низкий уровень безработицы вселяли в потребителей чувство уверенности, и, например, розничная торговля увеличилась в это же время почти на 6%.

Обязательно нужно иметь в виду, что это первичные данные Департамента статистики об экономическом росте и что последующие ревизии могут сильно изменить картину.

Если взглянуть на произведенную в экономике добавленную стоимость в отраслевом разрезе, то в третьем квартале наибольший рост демонстрировал ИТ-сектор. По сравнению с прошлым годом добавленная стоимость в сфере информации и связи выросла на 16%, дав 29% всего роста добавленной стоимости.