Экономический рост удивил, несмотря на спад в энергетике

Мощный экономический рост в третьем квартале идет вопреки как прогнозам аналитиков, так и предыдущей статистике.
ВВП Эстонии вырос в третьем квартале этого года на 4,2%. Если взять во внимание ослабление других важных экономических индикаторов, такой быстрый рост, конечно, удивителен. Еще удивительнее открывается картина, если посмотреть, на чем этот рост базировался.
А именно, по свежим данным статистики, рост экономики Эстонии в третьем квартале шел главным образом за счет внешней торговли. На основании учета народного хозяйства, экспорт товаров и услуг вырос, при измерении в постоянных ценах, на 7%, в том числе товаров в зарубежные страны было продано на 8,6% больше, чем за это же время в 2018 году.
Эти цифры, на первый взгляд, довольно сложно свести с месячными статистическими данными по экспорту, по которым экспорт товаров (измеряемый в евро) в третьем квартале даже снизился на 2%. По правде говоря, основанием для падения стало сокращение экспорта энергетической продукции, но и без учета этой продукции при номинальном учете рост ограничился бы 5,6%.
В сообщении Департамента статистики одним из главных вкладчиков в рост экспорта названа продукция из древесины, экспорт которой, по данным месячной статистики, даже уменьшился. Противоречие помогает частично разъяснить индекс экспортных цен, который показывает, что в третьем квартале экспортируемые товары подешевели, то есть при измерении в евро рост был медленнее, чем изменение в реальных объемах.
Наряду с экспортом товаров следует, конечно, отметить удачный экспорт услуг, главной движущей силой которого была продажа ИТ-услуг за рубеж. В третьем квартале он увеличился по сравнению с прошлым годом на 4,2%.
Если быстрый рост экспорта удивил, то не менее неожиданным был и очень медленный рост частного потребления. По данным Департамента статистики, в третьем квартале частное потребление в годовом измерении увеличилось всего на 1,2%. Однако ревизия показала в два раза более быстрый рост во втором квартале. Нельзя исключать, что то же повторится и с третьим кварталом: на основании всех других индикаторов частное потребление по-прежнему в хорошем состоянии. Рост зарплат свыше 8% и рекордно низкий уровень безработицы вселяли в потребителей чувство уверенности, и, например, розничная торговля увеличилась в это же время почти на 6%.
Обязательно нужно иметь в виду, что это первичные данные Департамента статистики об экономическом росте и что последующие ревизии могут сильно изменить картину.
Если взглянуть на произведенную в экономике добавленную стоимость в отраслевом разрезе, то в третьем квартале наибольший рост демонстрировал ИТ-сектор. По сравнению с прошлым годом добавленная стоимость в сфере информации и связи выросла на 16%, дав 29% всего роста добавленной стоимости.
Успех последних лет в ИТ-секторе для предприятий был особенно весомым в области продажи услуг за рубеж. Деятельность за границей позволяет, очевидно, запрашивать и заметно более высокую маржу, чем это было бы возможно на маленьком рынке Эстонии. Очень заметный след в росте экономики в целом оставили также информация и связь: в третьем квартале этот сектор был почти таким же, как грузоперевозки, складское хозяйство и сектор строительства.
Сильное воздействие на экономический рост оказали оптовая и розничная торговля, где добавленная стоимость в год выросла на 8%. В третьем квартале на основании экономических результатов предприятий от роста добавленной стоимости выиграли только работники, в то время как рентабельность сектора была под ударом.
Уже несколько лет демонстрирует мощный рост профессиональная, научная и техническая сфера деятельности, где сосредоточены различные требующие высокой квалификации и хорошо оплачиваемые услуги, такие как бизнес-консультации, архитектурные и рекламные бюро и т.п. Эта сфера очень зависима от экономических циклов: когда в экономике государства дела идут хорошо, то и отмечается большая готовность к потреблению этих дорогих услуг. По сравнению с богатыми странами в этом секторе есть еще большое пространство для роста. Почти такой же вклад в рост экономики внесли грузоперевозки и складское хозяйство, где по сравнению с прошлым годом заметно увеличилась и прибыль.
Несмотря на положительные результаты третьего квартала, экономический рост в Эстонии сейчас уже притормозил, и маловероятно, что конец года во второй раз способен преподнести такой же сюрприз.
Заметное негативное влияние на экономический рост оказывают три сферы деятельности - энергетика, горная промышленность и строительство. В местной энергетике и горной промышленности наибольшей проблемой стал существенный углеродный след, что в условиях ужесточения экологических требований угрожает вообще исключить сектор из конкуренции. В строительстве же на фоне высоких объемов озабоченность вызывает рентабельность.
Несмотря на положительный третий квартал, экономический рост в Эстонии уже сейчас притормозил, и маловероятно, что конец года второй раз способен преподнести такой же сюрприз. Чувство уверенности промышленных предприятий, бывшее с начала года в свободном полете, начало ухудшаться и достигло в ноябре уровня, какой последний раз был в конце 2009 года.
Все это указывает на продолжающееся падение промышленных объемов и экспорта. Внутренний спрос, прежде всего в виде частного потребления, должен бы держать рост положительным. В 2020 году SEB предполагает экономический рост не более 2%.