В Кохтла-Ярве будут "зажигать звезды"

В субботу, 7 декабря в 13.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры стартует XIII региональный фестиваль "Зажигаем звезды", который организует Дом творчества школьников. Стоимость билета - 5 евро.
На сцене выступят более двухсот участников, благодаря которым на зрителей посыплется "звездопад" из юных талантов, потому что цель этого фестиваля - представить подрастающее поколение танцоров, вокалистов, музыкантов и модельеров. В программе принимают участие юные артисты не только из Дома творчества, но и из Кохтла-Ярвеского центра культуры.
По словам директора ДТШ Анны Рентик, этот творческий форум отличается тем, что конкурса не устраивают, но организаторы всегда находят возможность приготовить приятные сюрпризы. Участники концерта стараются удивить и показывают свои лучшие номера, заряжая зрителей рождественским настроением. Время Рождества - хороший повод поделиться своей радостью с другими.