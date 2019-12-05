В Кохтла-Ярве будут "зажигать звезды"

На сцене выступят более двухсот участников, благодаря которым на зрителей посыплется "звездопад" из юных талантов, потому что цель этого фестиваля - представить подрастающее поколение танцоров, вокалистов, музыкантов и модельеров. В программе принимают участие юные артисты не только из Дома творчества, но и из Кохтла-Ярвеского центра культуры.