Известные ученые-педагоги: "Такой школьный руководитель, как Хейди Уусталу, - целое состояние для нашего государства"

Преподаватели-исследователи Таллиннского университета - доцент воспитательной науки Тийу Куурме и доцент творческой психологии Эда Хейнла - отмечают в присланном в "Северное побережье" обращении, что несколько лет назад они изучали в Эстонии, так сказать, счастливые школы и провели несколько дней также в кивиылиской школе, где наблюдали за уроками, интервьюировали учителей и учеников, а также проводили среди учащихся подробные опросы о школе и учебе.

"Казалось невероятным, что существуют такие замечательные, здоровые школы. Учителя и ученики выразили большое удовлетворение и поддержку в части школьной атмосферы, а также детально описали школьную культуру, царящие в школе отношения, богатую программу наполненных творческими идеями мероприятий в школе. Повезло тем учителям и учащимся, которые могут находиться в такой школе, чувствовать себя свободно и осуществлять свой творческий потенциал", - написали они.

"Мы протестуем против решения об увольнении директора, направленного на то, чтобы ликвидировать еще один оазис человечности в государстве и системе образования, где положение с отношениями между людьми, скорее, удручающее, чем хорошее, если посмотреть на статистику душевного здоровья.