Известные ученые-педагоги: "Такой школьный руководитель, как Хейди Уусталу, - целое состояние для нашего государства"

Известные ученые-педагоги из Таллиннского университета Тийу Куурме и Эда Хейнла протестуют против решения люганузеских волостных властей уволить директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу и называют ее целым состоянием как для эстонского государства, так и для системы образования Эстонии.
Преподаватели-исследователи Таллиннского университета - доцент воспитательной науки Тийу Куурме и доцент творческой психологии Эда Хейнла - отмечают в присланном в "Северное побережье" обращении, что несколько лет назад они изучали в Эстонии, так сказать, счастливые школы и провели несколько дней также в кивиылиской школе, где наблюдали за уроками, интервьюировали учителей и учеников, а также проводили среди учащихся подробные опросы о школе и учебе.
"Казалось невероятным, что существуют такие замечательные, здоровые школы. Учителя и ученики выразили большое удовлетворение и поддержку в части школьной атмосферы, а также детально описали школьную культуру, царящие в школе отношения, богатую программу наполненных творческими идеями мероприятий в школе. Повезло тем учителям и учащимся, которые могут находиться в такой школе, чувствовать себя свободно и осуществлять свой творческий потенциал", - написали они.
"Мы протестуем против решения об увольнении директора, направленного на то, чтобы ликвидировать еще один оазис человечности в государстве и системе образования, где положение с отношениями между людьми, скорее, удручающее, чем хорошее, если посмотреть на статистику душевного здоровья.
Находим, что каждый такой школьный руководитель - целое состояния для нашего государства и системы образования, поскольку создает здоровую и хорошую развивающую среду для всех участвующих сторон. Мы знаем, что таких руководителей крайне мало", - отметили Куурме и Хейнла, добавив, что Эстония должна беречь своих достойных граждан, а не делать из школы жертву сиюминутных политических столкновений.