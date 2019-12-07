Эстоноязычное образование в Ида-Вирумаа по-прежнему под угрозой

Вопрос сохранения образования на эстонском языке в Ида-Вирумаа год назад мощно вошел в повестку дня общественности в связи с созданием государственной гимназии в Кохтла-Ярве и возникшими на этой почве противоречиями. Вопрос был наполнен такими страстями, что стал одной из ключевых тем на проходивших в марте выборах в Рийгикогу. На защиту образования на эстонском языке бросились лидеры большинства партий. Например, EKRE, которая доселе в Кохтла-Ярве была малозаметна, организовала за несколько дней до выборов даже пикет с флагами за оградой тогдашней Ярвеской гимназии. Непонимание в тот момент важности этой темы и неуклюжее поведение явились одной из причин, которая пошатнула довольно прочные позиции Центристской партии на парламентских выборах.

Что за год по существу изменилось в образовании Ида-Вирумаа? Для Кохтла-Ярвеской государственной гимназии, долгое время бывшей в центре дискуссий, довольно многое, но в целом в Ида-Вирумаа проблемы с образованием на эстонском языке скорее еще более углубляются.

После того как прежний директор Кохтла-Ярвеской государственной гимназии под сильным давлением общественности оставила должность и министерство назначило новым директором одного из самых известных и ярких школьных руководителей Хендрика Агура, могло показаться, что проблема решена, и внимание угасло.

Хендрик Агур, назначенный весной Министерством образования директором гимназии в Кохтла-Ярве, действительно вместе с тщательно подобранной командой положил начало в открывшемся осенью здании гимназии стремительному благодарному перевороту в образовании. Одни только первые сто дней были насыщены впечатляющими событиями.

В то же время явственнее проступил и брак в работе, допущенный в течение десятилетий в местных школах с русским языком обучения. Если руководители местного самоуправления и тесно связанные с ними руководители школ - то ли с целью сохранения репутации города, то ли по иным причинам - пытались по-страусиному представить ситуацию лучше, чем это было на самом деле, то Агур тут же вынес всю эту показуху на всеобщее обозрение. И искоренение этого, как и в быстром темпе наверстывание не сделанной за предыдущие годы работы, проходит непросто и болезненно.

Дополнительные заботы, свалившиеся на плечи учителей, мешают им уделять должное внимание другим учащимся. На самом деле эта проблема свойственна большинству школ в Ида-Вирумаа. С одной стороны, положительно, что все больше семей, где домашним языком не является эстонский, отправляют своих детей во имя лучшего будущего в школы с эстонским языком обучения, в эстоноязычные группы детсадов. Например, в эстонской школе Кохтла-Ярве таких учащихся уже больше половины всего состава, а в Йыхви приближаются к этому. Доля детей из эстонских семей заметно уменьшается даже в маленьких сельских школах, где приход детей из русских семей позволяет продолжать деятельность.