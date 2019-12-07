Буянивший в здании суда мужчина отправлен на три года в тюрьму

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Кирилл (24) ранее неоднократно наказывался в уголовном порядке, в том числе отбывал наказание в тюрьме. В нынешнем октябре он как наблюдатель присутствовал на судебном заседании, проходившем в Нарвском доме Вируского уездного суда. Будучи явно нетрезвым, он вел себя неадекватно, мешал заседанию, поэтому охранник удалил его из зала суда. После этого мужчина стал отказываться покинуть здание суда, набросился на охранника и ударил его ногой в лицо, сломав ему нос.

Кириллу предъявлено обвинение на основании параграфа Пенитенциарного кодекса, который предусматривает ответственность за совершение насильственного или иного действия в отношении участника судебного процесса с целью оказать влияние и вынудить действовать не в интересах правосудия или с целью отомстить за исполнение тем своих служебных обязанностей. В наказание за это предусматривается денежный штраф или тюремное заключение на срок от одного до пяти лет.