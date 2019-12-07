Буянивший в здании суда мужчина отправлен на три года в тюрьму

Молодой мужчина, нарушавший порядок в здании суда и ударивший судебного охранника, отправлен на три с лишним года в тюрьму.
Кирилл (24) ранее неоднократно наказывался в уголовном порядке, в том числе отбывал наказание в тюрьме. В нынешнем октябре он как наблюдатель присутствовал на судебном заседании, проходившем в Нарвском доме Вируского уездного суда. Будучи явно нетрезвым, он вел себя неадекватно, мешал заседанию, поэтому охранник удалил его из зала суда. После этого мужчина стал отказываться покинуть здание суда, набросился на охранника и ударил его ногой в лицо, сломав ему нос.