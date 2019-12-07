Сб, 7.12.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Арво Аллер

Арво Аллер.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Чуть более недели назад широкой общественности Эстонии имя этого человека ничего особенного не говорило.

Уже два десятка лет, находясь в желтого цвета здании на улице Раквере в Йыхви, консультировавший и защищавший интересы хуторян Ида-Вирумаа Арво Аллер не стремился к большому вниманию. В Йыхвиском волостном собрании он не слыл особенным оратором, но иногда задавал острые вопросы волостному управлению и властной коалиции.

Хотя ведущие фигуры EKRE и говорят, что еще весной возникла мысль о назначении Аллера министром сельской жизни, теперь его выдвижение стало ударной новостью. В течение недели после этого Аллер в интервью и публичных выступлениях произвел впечатление приятного человека, при этом оставив, по сути, без ответа многие существенные вопросы. Другое дело, знает ли он эти ответы даже сейчас. 

Опытный специалист в области сельского хозяйства Аллер может оказаться вполне успешным министром. Отдельный вопрос, сумеет ли он как новичок, вступая в активную политическую жизнь, обойти мины, коих там в изобилии, - ни одного промаха конкурирующие партии ему не простят.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ