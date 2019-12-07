ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Арво Аллер

Уже два десятка лет, находясь в желтого цвета здании на улице Раквере в Йыхви, консультировавший и защищавший интересы хуторян Ида-Вирумаа Арво Аллер не стремился к большому вниманию. В Йыхвиском волостном собрании он не слыл особенным оратором, но иногда задавал острые вопросы волостному управлению и властной коалиции.

Хотя ведущие фигуры EKRE и говорят, что еще весной возникла мысль о назначении Аллера министром сельской жизни, теперь его выдвижение стало ударной новостью. В течение недели после этого Аллер в интервью и публичных выступлениях произвел впечатление приятного человека, при этом оставив, по сути, без ответа многие существенные вопросы. Другое дело, знает ли он эти ответы даже сейчас.