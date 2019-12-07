ОПРОС: Какие проблемы в Ида-Вирумаа, связанные с образованием, самые большие?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Любовь ДОРОШЕНКО: - Мне кажется, что самая большая проблема - учителя, которые не успевают за молодежью. Подрастающее поколение быстрее переходит на новый уровень бытия. Еще отметила бы недостаточный выбор профессионального образования, очень скудный для нашего региона, поэтому многие молодые уезжают, а не остаются здесь.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Василий ТЮРИН: - Мои дети уже 20 лет назад закончили школу, внуки получают образование в Испании, поэтому по большому счету меня эта тема сейчас вообще не касается. Думаю, что все возможности для образования у нас есть, но по своей дочери знаю, что ей трудно было в университете из-за недостаточного владения госязыком, несмотря на то, что выпускной экзамен она сдала очень хорошо - выше 90 баллов.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Светлана ДОРОШЕНКО: - Если государство хочет, чтобы все жители говорили на эстонском языке, то обучение давно надо было вводить уже с детского сада. В основной школе - поздно. Это и есть самая большая проблема. Также недоработанные обучающие программы, складывается впечатление, что они не для детей - родители больше учатся. Может, перевод плохой? Лично мое наблюдение, в эстонских школах ученикам намного легче учиться, чем в русских.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Татьяна КЛЕМБЕРГ: - Сейчас далека от школы, но, наверное, самая больная проблема - узкая специализация для получения профессионального образования. Желаний много, интересов разносторонних много - больше, чем возможностей. Что касается изучения госязыка у русскоязычных, то если есть желание и мотивация, возможности найдутся.