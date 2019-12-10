СВОДКА ПОЛИЦИИ: Волна краж в Ийзаку
6 декабря угнали легковой автомобиль, находившийся во дворе дома по улице Метса в поселке Ийзаку Алутагузеской волости, из сарая украли мойку высокого давления, а из гаража - велосипед. Первоначальная сумма ущерба - около 9100 евро.
В период с 5 по 6 декабря из легкового автомобиля, припаркованного во дворе дома по улице Метса в поселке Ийзаку, украли автомагнитолу, флешку и спортивную сумку с вещами. Первоначальная сумма ущерб - 700 евро.
6 декабря из легкового автомобиля, стоявшего во дворе дома по улице Метса в поселке Ийзаку, украли GPS-устройство, распределитель питания, видеорегистратор и другие вещи.
На улице размахивали оружием
Утром 9 декабря в полицию сообщили, что на улице Вабадузе в Нарве 41-летний мужчина размахивает предметом, напоминающим оружие. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
8 декабря в магазине по Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 27-летний мужчина размахивал ножом. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.
Ударили ребенка
6 декабря на улице Энергия в Нарве неустановленный мужчина толкнул и ударил 11-летнего мальчика.
В Йыхви задержали воровку
7 декабря в магазине по Нарвскому шоссе в Йыхви 61-летняя женщина украла товары для красоты. Женщину задержали на месте происшествия и передали полиции.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.