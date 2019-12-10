СВОДКА ПОЛИЦИИ: Волна краж в Ийзаку

В период с 5 по 6 декабря из легкового автомобиля, припаркованного во дворе дома по улице Метса в поселке Ийзаку, украли автомагнитолу, флешку и спортивную сумку с вещами. Первоначальная сумма ущерб - 700 евро.

6 декабря из легкового автомобиля, стоявшего во дворе дома по улице Метса в поселке Ийзаку, украли GPS-устройство, распределитель питания, видеорегистратор и другие вещи.

На улице размахивали оружием

Утром 9 декабря в полицию сообщили, что на улице Вабадузе в Нарве 41-летний мужчина размахивает предметом, напоминающим оружие. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

8 декабря в магазине по Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 27-летний мужчина размахивал ножом. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.

Ударили ребенка

6 декабря на улице Энергия в Нарве неустановленный мужчина толкнул и ударил 11-летнего мальчика.

В Йыхви задержали воровку

7 декабря в магазине по Нарвскому шоссе в Йыхви 61-летняя женщина украла товары для красоты. Женщину задержали на месте происшествия и передали полиции.

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