Вт, 10.12.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Волна краж в Ийзаку
5-9 декабря 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

6 декабря угнали легковой автомобиль, находившийся во дворе дома по улице Метса в поселке Ийзаку Алутагузеской волости, из сарая украли мойку высокого давления, а из гаража - велосипед. Первоначальная сумма ущерба - около 9100 евро.

В период с 5 по 6 декабря из легкового автомобиля, припаркованного во дворе дома по улице Метса в поселке Ийзаку, украли автомагнитолу, флешку и спортивную сумку с вещами. Первоначальная сумма ущерб - 700 евро.

6 декабря из легкового автомобиля, стоявшего во дворе дома по улице Метса в поселке Ийзаку, украли GPS-устройство, распределитель питания, видеорегистратор и другие вещи.

На улице размахивали оружием

Утром 9 декабря в полицию сообщили, что на улице Вабадузе в Нарве 41-летний мужчина размахивает предметом, напоминающим оружие. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

8 декабря в магазине по Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 27-летний мужчина размахивал ножом. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.

Ударили ребенка

6 декабря на улице Энергия в Нарве неустановленный мужчина толкнул и ударил 11-летнего мальчика.

В Йыхви задержали воровку

7 декабря в магазине по Нарвскому шоссе в Йыхви 61-летняя женщина украла товары для красоты. Женщину задержали на месте происшествия и передали полиции.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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