ОДИН ВОПРОС: Правильное ли решение приняла люганузеская центристская власть, уволив директора Кивиылиской 1-й средней школы?

Люганузеская волостная власть, сосредоточенная в основном в руках Центристской партии, отстранила от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы реформиста Хейди Уусталу, вменив ей в вину состоявшееся в здании школы собрание молодежного клуба Партии реформ, в котором участвовало шесть человек.
Зампредседателя и бывший многолетний председатель Ида-Вирумааского отделения Центристской партии ЭЭВИ ПААСМЯЭ:
- Мне не известны все тонкости этой ситуации. Из-за одного собрания я сама не видела бы причины (для увольнения директора школы). Но тут мне хочется верить волостному старейшине, сказавшему, что проблем больше. Хочется верить, что принявшие такое решение взвесили все аргументы за и против.
Я понимаю, что Хейди Уусталу обратится в суд, и пусть тогда суд решит, кто прав, а кто нет. Теперешнее решение приняли волостные власти, которые выбрала местная община.
Но вовлекать учеников таким образом в политику нельзя. Когда я смотрела на этот утренний сбор перед волостным управлением, то увидела, что были даже маленькие дети. Вряд ли они сами изготовили плакаты.