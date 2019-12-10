Вт, 10.12.2019
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ОДИН ВОПРОС: Правильное ли решение приняла люганузеская центристская власть, уволив директора Кивиылиской 1-й средней школы?

Ээви Паасмяэ.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Люганузеская волостная власть, сосредоточенная в основном в руках Центристской партии, отстранила от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы реформиста Хейди Уусталу, вменив ей в вину состоявшееся в здании школы собрание молодежного клуба Партии реформ, в котором участвовало шесть человек.

Зампредседателя и бывший многолетний председатель Ида-Вирумааского отделения Центристской партии ЭЭВИ ПААСМЯЭ: 

- Мне не известны все тонкости этой ситуации. Из-за одного собрания я сама не видела бы причины (для увольнения директора школы). Но тут мне хочется верить волостному старейшине, сказавшему, что проблем больше. Хочется верить, что принявшие такое решение взвесили все аргументы за и против.

Я понимаю, что Хейди Уусталу обратится в суд, и пусть тогда суд решит, кто прав, а кто нет. Теперешнее решение приняли волостные власти, которые выбрала местная община. 

Но вовлекать учеников таким образом в политику нельзя. Когда я смотрела на этот утренний сбор перед волостным управлением, то увидела, что были даже маленькие дети. Вряд ли они сами изготовили плакаты.

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