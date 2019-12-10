ОДИН ВОПРОС: Правильное ли решение приняла люганузеская центристская власть, уволив директора Кивиылиской 1-й средней школы?

Зампредседателя и бывший многолетний председатель Ида-Вирумааского отделения Центристской партии ЭЭВИ ПААСМЯЭ:

- Мне не известны все тонкости этой ситуации. Из-за одного собрания я сама не видела бы причины (для увольнения директора школы). Но тут мне хочется верить волостному старейшине, сказавшему, что проблем больше. Хочется верить, что принявшие такое решение взвесили все аргументы за и против.

Я понимаю, что Хейди Уусталу обратится в суд, и пусть тогда суд решит, кто прав, а кто нет. Теперешнее решение приняли волостные власти, которые выбрала местная община.