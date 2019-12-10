Кристина Каллас: "Поздравляю и отмечаю за большие усилия!"

- Желаю колледжу упорства и выносливости, ведь предоставление высшего образования на эстонском языке и вообще эстоноязычного образования в Ида-Вирумаа сродни усилиям Калевипоэга, тащившего на канате громадный корабль. По себе знаю, как это тяжело.

Но корабль не отклоняется от курса, и, похоже, ветер с каждым десятилетием все сильнее надувает его паруса. Колледж, конечно, очень сильно зависит и от состояния эстоноязычного образования в регионе в целом. Сегодня приходится много заниматься исправлением ошибок. Недополученное учениками в гимназии приходится ценой огромных усилий наверстывать им самим и нашим преподавателям.