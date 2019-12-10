Кристина Каллас: "Поздравляю и отмечаю за большие усилия!"

Бывший директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас:
- Желаю колледжу упорства и выносливости, ведь предоставление высшего образования на эстонском языке и вообще эстоноязычного образования в Ида-Вирумаа сродни усилиям Калевипоэга, тащившего на канате громадный корабль. По себе знаю, как это тяжело.
Но корабль не отклоняется от курса, и, похоже, ветер с каждым десятилетием все сильнее надувает его паруса. Колледж, конечно, очень сильно зависит и от состояния эстоноязычного образования в регионе в целом. Сегодня приходится много заниматься исправлением ошибок. Недополученное учениками в гимназии приходится ценой огромных усилий наверстывать им самим и нашим преподавателям.
Не всегда это удается, ведь молодежь испытывает очень сильный стресс, и некоторые уходят. Однако 20 лет были успешны в том смысле, что с каждым годом результаты выпускников в эстонском языке и участие студентов в учебном процессе улучшались. Так что, поздравляю колледж и отмечаю за большие усилия - его 20-летний труд достоин благодарности! Поздравляю, разумеется, и Тартуский университет и эстонское государство!