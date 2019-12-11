Рихо Силлар: "Дальше на ура. Куда?"

Из статьи в "Северном побережье" от 3 декабря выяснилось, что у первого этапа открывшегося "Pargi Keskus" до сих пор нет разрешения на использование.
Почему - так и осталось непонятным. Йыхвиский волостной старейшина Макс Каур в своем ответе рассказал, правда, и об участии волости в коммерческом объединении, и о необходимости связанной с этим юридической экспертизы, и о ледовом холле, бассейне и кино. И отель, мол, тоже нужен. Какая связь между всеми этими прекрасными вещами и конкретным разрешением на использование, так и осталось неясно. Решения принимают политики, ведь только они знают, когда и кому что-то выдать. Если политически ненадежен, то пусть подождет.
И вообще, разрешение на использование является якобы формальностью. Вот это что-то совсем уж новенькое. По этой логике, наличие разрешения на строительство тоже является всего лишь формальностью. Видно, тогда и наказания формальны. То есть, товарищи, все строить и использовать, ведь не строить и не использовать - это регресс.
По сути, волостное управление само превратилось в некое формальное образование, в котором переплелись как политическая, так и административная несостоятельность. Членом нынешнего волостного управления является, однако, и бывший волостной специалист по строительству Наталия Абель, но, похоже, что и с нею случилось это самое страшное: партия дала должность, а отобрала ум, честь и совесть. Одним махом, как по мановению волшебной палочки. От помощника волостного старейшины Алексея Наумкина тоже никто уже давно ничего не ждет, наверное, опять согласует дело с прокуратурой, а ответа все нет и нет....
Остается только посочувствовать йыхвиским волостным чиновникам, которые еще думают. Следующим этапом толерантности должно бы стать то, чтобы запретить умным думать, дабы не оскорблять чувства глупых. Так что, держитесь, хотя бы формально.