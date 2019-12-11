Рихо Силлар: "Дальше на ура. Куда?"

Почему - так и осталось непонятным. Йыхвиский волостной старейшина Макс Каур в своем ответе рассказал, правда, и об участии волости в коммерческом объединении, и о необходимости связанной с этим юридической экспертизы, и о ледовом холле, бассейне и кино. И отель, мол, тоже нужен. Какая связь между всеми этими прекрасными вещами и конкретным разрешением на использование, так и осталось неясно. Решения принимают политики, ведь только они знают, когда и кому что-то выдать. Если политически ненадежен, то пусть подождет.

И вообще, разрешение на использование является якобы формальностью. Вот это что-то совсем уж новенькое. По этой логике, наличие разрешения на строительство тоже является всего лишь формальностью. Видно, тогда и наказания формальны. То есть, товарищи, все строить и использовать, ведь не строить и не использовать - это регресс.

По сути, волостное управление само превратилось в некое формальное образование, в котором переплелись как политическая, так и административная несостоятельность. Членом нынешнего волостного управления является, однако, и бывший волостной специалист по строительству Наталия Абель, но, похоже, что и с нею случилось это самое страшное: партия дала должность, а отобрала ум, честь и совесть. Одним махом, как по мановению волшебной палочки. От помощника волостного старейшины Алексея Наумкина тоже никто уже давно ничего не ждет, наверное, опять согласует дело с прокуратурой, а ответа все нет и нет....