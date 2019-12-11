Лидеры НАТО после встречи в Лондоне попытались убедить мир, что поставленный 70-летнему альянсу диагноз "смерти мозга" не соответствует действительности и гарант безопасности 29 стран и миллиарда человек энергичен как никогда. Однако праздничное настроение испортили пререкания между главами государств, которые привлекли больше внимания, чем содержание встреч.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Хотя и Эстония была готова принять встречу лидеров, Лондон как член-учредитель альянса и место расположения первой штаб-квартиры НАТО больше подходил на роль хозяина торжества. К тому же столица Соединенного Королевства в преддверии Рождества украшена с особой пышностью.