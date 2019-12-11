У капрала Суэйна не было в среду особо много времени, чтобы углубиться в подробности встречи лидеров НАТО и в игры политиков в песочнице, поскольку выполнения требовали повседневные служебные обязанности в Тапа. Вечер же британский солдат провел в Нарве, чтобы предложить местным людям возможность поупражняться в английском языке.

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После четырех солнечных дней в Лондоне пятничное утро в Тапаском военном городке кажется особенно унылым: сильный ветер пытается сломать зонтик и дождю конца-краю не видать. Тем не менее королевский гусар капрал Суэйн бодро приветствует "Северное побережье" в воротах военного городка: он во второй раз несет службу в составе руководимого британцами союзнического подразделения и эстонская погода уже не в состоянии его удивить.