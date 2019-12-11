"Реверанс" рискнул конкурировать в России

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Семь лет назад в Вахтраском центре творчества активные пенсионеры собрались, чтобы учиться танцевать под руководством Ольги Халликсаар, открывшей группу при обществе "50+". Вместе они стали разучивать танцы, составленные известными хореографами специально для сениоров. Женщины приходили для поднятия настроения и поддержания физической формы, но настолько увлеклись, что скоро осмелились выйти на сцену. Спустя год доказали свою состоятельность, и молодой самодеятельный ансамбль пополнил списки творческих коллективов Кохтла­-Ярвеского центра культуры, где ему придумали красивое название "Реверанс".

В постановке танцев Ольге Халликсаар помогают собственный 30-летний танцевальный стаж, оконченная музыкальная школа, прежние занятия балетом и разучивание эстонских танцев с Вирве Вунтус и Урве Кильк, а также знания, полученные в Таллинне на курсах преподавателей танцев для пожилых людей, курсы и мастер-классы санкт-петербургских преподавателей. Душевные композиции "Реверанса" прекрасно принимает публика, а танцоры с радостью дарят людям свое настроение. Охотно танцуют не только на сцене, но и на улицах во время народных гуляний и прочих праздников. Коллектив неоднократно приглашали в Йыхви, Раквере, Таллинн, участвовал в развлекательных программах на рыбных и луковых ярмарках в южной Эстонии. На прошлой неделе впервые отправились за границу, чтобы попробовать свои силы в V областном открытом фестивале-конкурсе "Танец - поэзия души", который проходил в Лесколовском Доме культуры Ленинградской области.