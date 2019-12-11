"Реверанс" рискнул конкурировать в России

Самый молодой танцевальный коллектив Кохтла-Ярвеского центра культуры, состоящий из танцоров 60+, отлично показал себя на международном танцевальном форуме в России, став дважды лауреатом V открытого фестиваля-конкурса "Танец - поэзия души".
Семь лет назад в Вахтраском центре творчества активные пенсионеры собрались, чтобы учиться танцевать под руководством Ольги Халликсаар, открывшей группу при обществе "50+". Вместе они стали разучивать танцы, составленные известными хореографами специально для сениоров. Женщины приходили для поднятия настроения и поддержания физической формы, но настолько увлеклись, что скоро осмелились выйти на сцену. Спустя год доказали свою состоятельность, и молодой самодеятельный ансамбль пополнил списки творческих коллективов Кохтла-Ярвеского центра культуры, где ему придумали красивое название "Реверанс".