Кукольные образы, подсказанные картинами

Студийцы обратились за вдохновением к художникам, и образы, созданные мастерами кисти на плоскости, благодаря рукодельницам получили объемное изображение. К абсолютной схожести авторы не стремились, но все работы узнаваемы.

В мае подобная выставка с большим успехом прошла в Кохтла-Ярвеском центре культуры, часть той весенней экспозиции переехала в Йыхви. Светлана Ветрова дополнила ее также работами, подаренными авторами для будущего музея авторской куклы, который планируют создать в Кохтла-Ярве.

В стеклянных витринах уместилось 15 образов, над которыми кропотливо трудились в прошлом учебном году Татьяна Йост, Татьяна Вонт, Ольга Бандур и другие студийцы. Самая активная - Людмила Рогач, на выставке представлены четыре ее работы. Многие выбрали для подражания классиков, но Жанетту Шмыреву вдохновил кохтла-ярвеский сказочник и художник Эдуард Конт - она смастерила гнома из придуманной Контом легенды о сланце.