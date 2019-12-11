Неугомонная душа мамы и бабушки выливается на книжные страницы

Жительница Ору, работница рыбоперерабатывающего завода "Виру ранд" Светлана Паун-Ягодкина большую часть свободного времени проводит за хобби - пишет стихи и рисует иллюстрации к будущим книжкам, которые когда-нибудь пополнят ее маленькую библиотечку. На книжной полке уже нашли свое место три издания - два сборника переведены на эстонский язык.
Вообще-то изданий уже четыре, но первую книжку-раскраску автор не считает, объясняя, что напечатана была не для продажи, а для подарков. Поэтому лавры "первой ласточки" достаются сборнику стихов для малышей "Улиткин дом", которая вышла тиражом в тысячу экземпляров и была переведена на эстонский язык. Позаботилось об этом руководство "Виру ранда".