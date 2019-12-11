Чт, 12.12.2019
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Неугомонная душа мамы и бабушки выливается на книжные страницы

Светлана Паун с радостью делится своим творчеством с детьми и их родителями.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Жительница Ору, работница рыбоперерабатывающего завода "Виру ранд" Светлана Паун-Ягодкина большую часть свободного времени проводит за хобби - пишет стихи и рисует иллюстрации к будущим книжкам, которые когда-нибудь пополнят ее маленькую библиотечку. На книжной полке уже нашли свое место три издания - два сборника переведены на эстонский язык.

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Вообще-то изданий уже четыре, но первую книжку-раскраску автор не считает, объясняя, что напечатана была не для продажи, а для подарков. Поэтому лавры "первой ласточки" достаются сборнику стихов для малышей "Улиткин дом", которая вышла тиражом в тысячу экземпляров и была переведена на эстонский язык. Позаботилось об этом руководство "Виру ранда".

- Издательство книг - дорогое удовольствие, особенно если иллюстрировано цветными рисунками, - констатирует Светлана. - Думала об этом уже давно, но всегда непросто сделать первый шаг. Однажды рассказала о своей мечте директору Игорю Соломкину, принесла стихи, картинки к ним, которые уже были готовы. Все понравилось, и предприятие выступило спонсором первого издания. Руководство позаботилось также о переводе стихов на эстонский язык, с ним отлично справилась Анна Рябоконь - увы, я пока не знакома с ней лично. 

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