Неугомонная душа мамы и бабушки выливается на книжные страницы

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Вообще-то изданий уже четыре, но первую книжку-раскраску автор не считает, объясняя, что напечатана была не для продажи, а для подарков. Поэтому лавры "первой ласточки" достаются сборнику стихов для малышей "Улиткин дом", которая вышла тиражом в тысячу экземпляров и была переведена на эстонский язык. Позаботилось об этом руководство "Виру ранда".

- Издательство книг - дорогое удовольствие, особенно если иллюстрировано цветными рисунками, - констатирует Светлана. - Думала об этом уже давно, но всегда непросто сделать первый шаг. Однажды рассказала о своей мечте директору Игорю Соломкину, принесла стихи, картинки к ним, которые уже были готовы. Все понравилось, и предприятие выступило спонсором первого издания. Руководство позаботилось также о переводе стихов на эстонский язык, с ним отлично справилась Анна Рябоконь - увы, я пока не знакома с ней лично.