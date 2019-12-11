Каков ваш зимний Ида-Вирумаа?

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Керту Орро, руководитель ЦУ "Eesti Kontsert":

Керту Орро. ФОТО: Частный архив

- Ида-Вирумаа - как зимний, так и летний - имеет для меня глубоко личное значение: половина бабушек-дедушек моих детей родом из Ида-Вирумаа, поэтому корни двух самых дорогих для меня в мире молодых людей уходят глубоко в землю Ида-Вирумаа. Дед моих детей был ранен в бою под Синимяэ, поэтому некоторые связанные с этим живописным уголком Эстонии воспоминания более печальные, чем какие-то другие...

За сегодняшний Ида-Вирумаа можно только порадоваться. Как и в общем в Эстонии, в Ида-Вирумаа заботятся о том, чтобы сберечь природу, чтобы на столе у людей была чистая еда, чтобы хватало также пищи духовной, а для получения хорошего образования или культурных впечатлений необязательно нужно было ехать в столицу. Чтобы Ида-Вирумаа был действительно доставляющим удовольствие и достойным проживания местом для всех - как для эстоноземельцев, так и для наших гостей, независимо от национальности, цвета кожи или религиозных убеждений. Во всем мире, если посмотреть, достижение и сохранение такой доставляющей наслаждение жизненной среды - вещь не сама собой разумеющаяся. Она предполагает заботу и желание со стороны самих людей, чтобы дома было хорошо - это предполагает активную деятельность общины.

Зимний Ида-Вирумаа, конечно же, не вымерший регион, где царили бы могильная тишина и бездействие при ленивой мысли, мол, весной и летом посмотрим... Зачастую именно зимой природа предлагает чарующие и незабываемые картины как в Нарва-Йыэсуу, Тойла, Силламяэ, Нарве, Валасте, так и в других уголках.

Большие надежды я возлагаю на работы по восстановлению нарвского Александровского собора, ведь это важное сакральное сооружение на границе как Эстонии, так и Евросоюза. Значение переживающей в последние годы культурное возрождение Нарвы на общем культурном ландшафте Эстонии нельзя недооценивать. Это здание интересной архитектуры предоставило бы очень большие возможности для обогащения концертной жизни в Нарве.

Я как руководитель "Eesti Kontsert" особенно рада, что у нас есть Йыхвиский концертный дом - культурный маяк, зовущий насладиться изящными искусствами. Маяк, дающий возможность увидеть музыкальные мероприятия мирового уровня, прекрасные концерты больших и достойных зарубежных оркестров, выступления наших эстонских исполнителей - и опять же без необходимости уезжать далеко от дома, чтобы получить затрагивающие душу и сердце впечатления. Отличная команда Йыхвиского концертного дома заботится о том, чтобы приезжие исполнители всегда чувствовали себя долгожданными и уезжали отсюда с хорошими эмоциями и желанием вернуться. Мы ждем их!