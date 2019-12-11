Чт, 12.12.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Каков ваш зимний Ида-Вирумаа?

Зимний Каукси.

ФОТО: Эрик Калда / Põhjarannik

"Северное побережье" выясняло, чем запоминается Ида-Вирумаа зимой.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Керту Орро, руководитель ЦУ "Eesti Kontsert":

Керту Орро.

ФОТО: Частный архив

- Ида-Вирумаа - как зимний, так и летний - имеет для меня глубоко личное значение: половина бабушек-дедушек моих детей родом из Ида-Вирумаа, поэтому корни двух самых дорогих для меня в мире молодых людей уходят глубоко в землю Ида-Вирумаа. Дед моих детей был ранен в бою под Синимяэ, поэтому некоторые связанные с этим живописным уголком Эстонии воспоминания более печальные, чем какие-то другие...

За сегодняшний Ида-Вирумаа можно только порадоваться. Как и в общем в Эстонии, в Ида-Вирумаа заботятся о том, чтобы сберечь природу, чтобы на столе у людей была чистая еда, чтобы хватало также пищи духовной, а для получения хорошего образования или культурных впечатлений необязательно нужно было ехать в столицу. Чтобы Ида-Вирумаа был действительно доставляющим удовольствие и достойным проживания местом для всех - как для эстоноземельцев, так и для наших гостей, независимо от национальности, цвета кожи или религиозных убеждений. Во всем мире, если посмотреть, достижение и сохранение такой доставляющей наслаждение жизненной среды - вещь не сама собой разумеющаяся. Она предполагает заботу и желание со стороны самих людей, чтобы дома было хорошо - это предполагает активную деятельность общины.

Зимний Ида-Вирумаа, конечно же, не вымерший регион, где царили бы могильная тишина и бездействие при ленивой мысли, мол, весной и летом посмотрим... Зачастую именно зимой природа предлагает чарующие и незабываемые картины как в Нарва-Йыэсуу, Тойла, Силламяэ, Нарве, Валасте, так и в других уголках.

Большие надежды я возлагаю на работы по восстановлению нарвского Александровского собора, ведь это важное сакральное сооружение на границе как Эстонии, так и Евросоюза. Значение переживающей в последние годы культурное возрождение Нарвы на общем культурном ландшафте Эстонии нельзя недооценивать. Это здание интересной архитектуры предоставило бы очень большие возможности для обогащения концертной жизни в Нарве. 

Я как руководитель "Eesti Kontsert" особенно рада, что у нас есть Йыхвиский концертный дом - культурный маяк, зовущий насладиться изящными искусствами. Маяк, дающий возможность увидеть музыкальные мероприятия мирового уровня, прекрасные концерты больших и достойных зарубежных оркестров, выступления наших эстонских исполнителей - и опять же без необходимости уезжать далеко от дома, чтобы получить затрагивающие душу и сердце впечатления. Отличная команда Йыхвиского концертного дома заботится о том, чтобы приезжие исполнители всегда чувствовали себя долгожданными и уезжали отсюда с хорошими эмоциями и желанием вернуться. Мы ждем их!

Эдуард Зеньчик, художник и фотограф:

Эдуард Зеньчик.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

- Родился и живу в Ида-Вирумаа - в Силламяэ. Раньше зимы были суровые, сейчас гораздо мягче. Вообще я не очень люблю зимы. Особенно когда солнышка нет месяцами. Но есть и плюсы. Не даром же я неизвестный художник. А что может быть прекраснее, чем морозными днями сидеть - и нет, не греться у камина, а писать картины. Зима в этом плане у меня сезон. Да и выставок зимой больше.

Так что погода по улицам бегает, а искусство рождается в студии и в галереях. Хотя не только. Вот иногда такими чудесами зима завораживает, что, несмотря на холод, берешь фотокамеру и фотографируешь. Благо край у нас красивый, одна Кренгольмская мануфактура чего стоит. Даже как-то мой зимний снимок Нарвской крепости вошел в десятку лучших из 360 тысяч работ на международном фотоконкурсе.

Однажды в Силламяэ, где я родился и живу, было очень холодно, более минус двадцати, но солнечно и с туманом на реке. Создались особые условия. Быстрее схватил камеру - и на реку, по льду. Что ни кадр, то шедевр. Много часов по холоду, сотни кадров неповторимой красоты, море эмоций и вдохновение! Все же не только страдания от зимы. Вот оно настоящее счастье! Прибегаю домой, карточку с фотокамеры - в компьютер. Пауза… Не работает больше карточка, замерзла в одну сторону. Так и не смог восстановить. Так что только память осталась об удивительном морозном дне на северо-востоке Эстонии.

Как хорошо быть художником! Уже более двадцати лет в искусстве и на родине, в родных краях. Вот еще одна муза, которая вдохновляет и зимой, и летом. Родные края.

В общем классно, что есть зима, хоть и не любимая. А вот Ида-Вирумаа любимый, со всеми достоинствами и недостатками.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ