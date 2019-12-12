СВОДКА ПОЛИЦИИ: Задержали укравших брусчатку

Попавший под машину велосипедист отделался испугом

Во вторник около 7.50 в полицию сообщили, что на улице Раквере в Йыхви 65-летний велосипедист попал под машину. Работники скорой помощи осмотрели мужчину, травм у него не было.

В магазине украли товар и деньги

9 декабря в магазине по Таллиннскому шоссе в Нарве украли украшения, мужскую обувь и 250 евро наличными из кассы. Причиненный ущерб - 360 евро.

В Кохтла-Ярве вор забрался в автомобиль

В период с 6 по 9 декабря из легкового автомобиля, стоявшего во дворе дома по улице Калеви в Кохтла-Ярве, украли магнитофон, два усилителя звука и прочую технику. Нанесенный кражей ущерб первоначально оценивается в 730 евро.

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