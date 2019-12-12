О директоре, школе и образовании

Я работаю в этой школе с 1997 года. Двадцать с лишним лет - более чем достаточно, чтобы оценить развитие школы. Когда мы снова стали независимыми, то история и обществоведение были чем-то таким, в ценности чего никто не сомневался. Промежуточные реформы образования уменьшили количество обязательных уроков истории. Доля обществоведения осталась той же.
Однако сильно изменилось понимание того, что делает некую школу местом учебы и хорошей школой. Для этого наряду с готовностью учителей идти в ногу с изменениями необходима поддержка руководства. Это большая разница, должен ты идти спрашивать разрешения у руководителя или же уверен, что твоему опыту в деле обучения и организации учебы доверяют и ты можешь принимать решения сам.
Учеба вне зоны комфорта - это когда тебе нужно прилагать усилия. Кивиылиская 1-я средняя школа - это место, где в комфорте не проживешь. Тут невозможно делать конспекты уроков, которые служили бы десятки лет, и ни один учебный год не похож на другой даже на 30%. Классы разные, школьная деятельность, интегрирующая учебную работу, тоже разная, предлагаемые в течение года возможности варьируются, новые проекты и идеи делают каждый год неповторимым в смысле учебного опыта даже если учебная программа та же.
Это значит, что если раз не получилось, то надо что-то менять и пробовать дальше. Именно пробовать, ведь готового рецепта, как и что молодежи учить, не существует. Мы начинали с метода активной учебы, затем начался курс "Учась, создаю себя", затем - выбор вариантов и интеграция, LAK-учеба, проектное обучение, привлечение общины, общешкольные проекты, испытания и сотрудничество.
Список, очевидно, еще длиннее. Однако все это свидетельствует об интенсивности, с которой мы на свое усмотрение строили школу, где учеба должна быть развитием и открытием мира, где теория и практика не разделены, а дополняют друг друга и подходят всей молодежи. И это важно, ведь в наших классах есть ребята, сверхуспешно и играючи справляющиеся с государственной программой, есть классы языкового погружения, есть учащиеся в классах средней школы по системе 60:40, а есть нуждающиеся в подталкивании и подтягивании, чтобы получить обязательное основное образование.
То, что мне позволяли учиться, падать и вставать, развиваться до понимания того, что в ходе практической деятельности учат меньше, но учат хорошо, сделало из меня того учителя, кем я сейчас являюсь.
Одним словом, мы - обычная школа региона, где учатся дети с очень разным фоном и разными способностями. Все это требует координации: учебные кафедры, учебные советы, командные роли Белбина, менторская программа, обратная связь "360" и пр. Это лишь некоторые примеры того, что формировало развитие школы.
О политике в школе. Я как учитель считаю активное участие ценностью и верю, что истина лучше всего рождается в спорах, что умение аргументировать развивается в обмене мнениями со специалистами. Если можно сравнивать разные программные положения, то молодому избирателю легче сделать правильный выбор. С 2013 года я провожу предвыборные дебаты.
2017 год стал последним (участвовали те самые нынешние волостные руководители и члены волостного собрания, кто обвиняет нас в том, что мы несем политику в школу), ведь ситуация стала шизофренической: вместо учебы на каждом углу пытались воздействовать, и казалось, что в умный выбор не верят.
В годы выборов в нашу школу приглашались политики из разных партий, они могли ознакомить со своими взглядами, рассказать о своих идеях, молодежь училась задавать вопросы, писать резюме и отделять зерна от плевел. На парламентских выборах 2015 года мы особенно гордились собой, ведь сумели собрать первые номера всех партий (кроме социал-демократов): к нам приходили Тоом, Самост, Аллик, Бородич... Роскошная компания, чтобы послушать и сравнить их точки зрения. Почему же это не является учебой?
Учебная программа предписывает, что молодежь надо учить делать ответственный выбор, вести диалог, уважать политического противника, формировать гражданское самосознание, отличать эмоциональные и политически обусловленные решения от истины, и пр. Сами прочитайте, если не верите. Каким же образом я как учитель должна подходить к этой теме? Теоретически? Читая газеты? Непосредственно слушая выступления, моя молодежь получает больше - от практики в эстонском языке до словарного запаса, используемого государственными мужами (читай, политиками).
Предприимчивая школа - отдельная тема. Мы начинали с Хейди в 2006 году, я стала координатором. В той новой ситуации руководитель снова стала мне поддержкой. То, что мне позволяли учиться, падать и вставать, развиваться до понимания того, что в ходе практической деятельности учат меньше, но учат хорошо, сделало из меня того учителя, кем я сейчас являюсь.
И теперь это сказанное Виктором Рауамом: "Решение принято, с ним мы должны жить дальше". Наше видение - воспитывать красивого человека, а это значит, что жизнь не начинается с окончанием школы, школа - это уже часть жизни: умение сотрудничать, замечать и помогать, слушать и объяснять свои точки зрения, ценить самореализацию и усилия, право расти и развиваться в нравственного члена общества. Сейчас я не могу сказать ничего другого, как то, что власть игнорировала все те навыки, которые мы считаем навыками 21-го века (коммуникация, сотрудничество, критическое мышление, творчество).