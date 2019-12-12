О директоре, школе и образовании

Однако сильно изменилось понимание того, что делает некую школу местом учебы и хорошей школой. Для этого наряду с готовностью учителей идти в ногу с изменениями необходима поддержка руководства. Это большая разница, должен ты идти спрашивать разрешения у руководителя или же уверен, что твоему опыту в деле обучения и организации учебы доверяют и ты можешь принимать решения сам.

Учеба вне зоны комфорта - это когда тебе нужно прилагать усилия. Кивиылиская 1-я средняя школа - это место, где в комфорте не проживешь. Тут невозможно делать конспекты уроков, которые служили бы десятки лет, и ни один учебный год не похож на другой даже на 30%. Классы разные, школьная деятельность, интегрирующая учебную работу, тоже разная, предлагаемые в течение года возможности варьируются, новые проекты и идеи делают каждый год неповторимым в смысле учебного опыта даже если учебная программа та же.

Это значит, что если раз не получилось, то надо что-то менять и пробовать дальше. Именно пробовать, ведь готового рецепта, как и что молодежи учить, не существует. Мы начинали с метода активной учебы, затем начался курс "Учась, создаю себя", затем - выбор вариантов и интеграция, LAK-учеба, проектное обучение, привлечение общины, общешкольные проекты, испытания и сотрудничество.

Список, очевидно, еще длиннее. Однако все это свидетельствует об интенсивности, с которой мы на свое усмотрение строили школу, где учеба должна быть развитием и открытием мира, где теория и практика не разделены, а дополняют друг друга и подходят всей молодежи. И это важно, ведь в наших классах есть ребята, сверхуспешно и играючи справляющиеся с государственной программой, есть классы языкового погружения, есть учащиеся в классах средней школы по системе 60:40, а есть нуждающиеся в подталкивании и подтягивании, чтобы получить обязательное основное образование.

То, что мне позволяли учиться, падать и вставать, развиваться до понимания того, что в ходе практической деятельности учат меньше, но учат хорошо, сделало из меня того учителя, кем я сейчас являюсь.

Одним словом, мы - обычная школа региона, где учатся дети с очень разным фоном и разными способностями. Все это требует координации: учебные кафедры, учебные советы, командные роли Белбина, менторская программа, обратная связь "360" и пр. Это лишь некоторые примеры того, что формировало развитие школы.

О политике в школе. Я как учитель считаю активное участие ценностью и верю, что истина лучше всего рождается в спорах, что умение аргументировать развивается в обмене мнениями со специалистами. Если можно сравнивать разные программные положения, то молодому избирателю легче сделать правильный выбор. С 2013 года я провожу предвыборные дебаты.