Сменятся два депутата волостного собрания Йыхви

Поскольку Арво Аллер в этот вторник был утвержден в должности министра по делам сельской жизни, действие его полномочий члена Йыхвиского волостного собрания приостановилось, и вместо него в собрание пройдет Майт Сепп, который входит в оппозиционный избирательный союз "Jõhvi Eest".
В этот понедельник ходатайство о приостановлении действия своих полномочий члена волостного собрания на три месяца начиная с 10 декабря в Йыхвискую избирательную комиссию подала Елена Безводицкая из фракции "Jõhvi - Meie Kodu". Вместо нее в собрание пройдет Аркадий Закарлюка. Волостному собранию, очевидно, вскоре придется выбирать заместителя председателя, поскольку Безводицкая до сих пор являлась также зампредседателя собрания.