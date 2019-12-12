Чт, 12.12.2019
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Сменятся два депутата волостного собрания Йыхви

Йыхвиская ратуша.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Поскольку Арво Аллер в этот вторник был утвержден в должности министра по делам сельской жизни, действие его полномочий члена Йыхвиского волостного собрания приостановилось, и вместо него в собрание пройдет Майт Сепп, который входит в оппозиционный избирательный союз "Jõhvi Eest".

В этот понедельник ходатайство о приостановлении действия своих полномочий члена волостного собрания на три месяца начиная с 10 декабря в Йыхвискую избирательную комиссию подала Елена Безводицкая из фракции "Jõhvi - Meie Kodu". Вместо нее в собрание пройдет Аркадий Закарлюка. Волостному собранию, очевидно, вскоре придется выбирать заместителя председателя, поскольку Безводицкая до сих пор являлась также зампредседателя собрания.

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