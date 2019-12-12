Сменятся два депутата волостного собрания Йыхви

В этот понедельник ходатайство о приостановлении действия своих полномочий члена волостного собрания на три месяца начиная с 10 декабря в Йыхвискую избирательную комиссию подала Елена Безводицкая из фракции "Jõhvi - Meie Kodu". Вместо нее в собрание пройдет Аркадий Закарлюка. Волостному собранию, очевидно, вскоре придется выбирать заместителя председателя, поскольку Безводицкая до сих пор являлась также зампредседателя собрания.