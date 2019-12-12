ОДИН ВОПРОС: Что предлагает правительство Ида-Вирускому уезду в качестве компенсации за увядание сланцевой промышленности?

- В начале 2018 года, если память не обманывает, мы положили начало пятилетней ида-вирумааской программе, целью которой является ускорить развитие региона, поддерживая, например, создающие в регионе рабочие места промышленные предприятия при расширении их деятельности, а также, разумеется, предлагая консультирование при проведении дигитализации производства на предприятиях, содействуя переобучению людей трудоспособного возраста. Бюджет программы в части уже решенной деятельности запланирован до 2023 года в объеме четырех миллионов евро в год. В следующем году он составит 5,1 миллиона евро. Естественно, программу надо модернизировать и приводить в соответствие с новыми вызовами, и это планируется сделать в следующем году в рамках обновления ида-вирумааской программы деятельности на 2015-2030 годы.