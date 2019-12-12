ПЕРЕДОВИЦА: Люганузеские власти остались в одиночестве

С одной стороны - огромное число сторонников Хейди Уусталу, которые от своего имени выражают протест против случившегося, а также объясняют и обосновывают свои точки зрения. Среди них много родителей, учителей, выпускников, а также не связанных напрямую со школой людей, на взгляд которых происходящее является вопиющей несправедливостью и демонстрацией силы властями. Возмущение действиями люганузеских властей и поддержку Уусталу выразили также многие связанные с образованием республиканские организации. Действия властей вызвали замешательство среди большей части как местных, так и республиканских медиаканалов.

В то же время волостные власти не сумели дать убедительных и понятных объяснений своего решения. Вместо этого пытаются перевести разговор на то, будто имеет место некая скоординированная операция или заговор. Они говорят также о своих сторонниках, однако о последних слышно мало, за исключением отдельных комментаторов, просто выражающих таким образом свою принципиальную неприязнь к Партии реформ.

Даже лидеры Центристской партии и "Isamaa" не спешат публично выразить поддержку решения своих люганузеских соратников, пытаясь держаться подальше от неудобной темы.