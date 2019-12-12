МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.12-19.12

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 12 по 19 декабря.
КУЛЬТУРА
Четверг, 12 декабря
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - рождественский концерт Йыхвиской музыкальной школы. Вход свободный.
* В церкви Пюхайыэ в 19.00 - рождественский концерт "Рождество в Пюхайыэ": Лаура Пыльдвере (вокал), Джеймс Вертс (вокал, бас-гитара), Якко Мальтис (вокал, клавишные). Билет - 7 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - концерт группы Стаса Намина "Цветы". Билеты - 15,50-28,50 евро.
Пятница, 13 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт: заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль белорусской песни "Терница" (Минск), ансамбль песни ида-вирумааского общества белорусской культуры "БЭЗ" (Йыхви). Вход свободный.
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 18.00 - "Зимняя сказка", спектакль Театра кошек Куклачева. Билеты - 15,50-28,50 евро.
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Пушкин. Борис Годунов", спектакль санкт-петербургского драматического театра "Наш театр". Билеты - 16-18 евро.
Суббота, 14 декабря
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция: художник Илья Репин.
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" с 16.00 - Дни поэзии. Информация: narva.vabalava.ee. Вход свободный.
* В нарвском концертном зале "Женева" в 18.00 - концерт группы Стаса Намина "Цветы". Билеты - 14,00-28,50 евро.
Воскресенье, 15 декабря
* В Кивиылиском народном доме в 13.00 - концерт третьего воскресенья адвента. Выступает вокально-инструментальный ансамбль Кивиылиского народного дома.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - Павел Шелл с концертной программой "Я здесь!". Билеты - 5,50-10,50 евро.
Понедельник, 16 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - концерт "Маленькая песня для большой сцены". Во время концерта прозвучат самые яркие песни из участвующих в конкурсе "Маленькая песня для большой сцены", авторами которых являются молодые люди Ида-Вирумаа. На сцене выступят талантливые учащиеся и работники ида-вирумааских школ. Аккомпанирует молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии. Билеты - 5-7 евро.
* В Ийзакуском народном доме в 18.00 - рождественский концерт Ийзакуской школы искусств.
Вторник, 17 декабря
* В Тудулиннаской библиотеке в 14.00 в гостях поэтесса и писательница Аннели Ламп. Выступает местный женский ансамбль.
* В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления в 15.00 - презентация выставки плакатов, посвященных миру, под эгидой "Lions" и награждение участников.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Puistab lund kui lendlevaid linde", концерт Карлоса и Рауля Укареда. Билет - 11-18 евро, в день концерта - 11-20 евро.
* В нарвском концертном зале "Женева" в 19.00 - комедия "Еврейское счастье". Билет - 19-35 евро.
* В Пагариском общественном доме в 19.30 - предрождественский концерт. Выступают Атсаламаский смешанный хор, ансамбль народной музыки "K.I.M.P.", Мяэтагузеский духовой оркестр и юные солисты.
Среда, 18 декабря
* В малом зале Йыхвиской центральной библиотеки в 12.00 - книжное кафе. Сначала директор Йыхвиской центральной библиотеки Эвелин Данилов расскажет о себе и своей дружбе с книгами. Рождественское настроение создаст ансамбль девушек Тойлаской школы "Päikesekillukesed" под руководством Ану Пунгас. Состоится свидание с книгой вслепую.
* В Тойласком общественном доме в 18.00 - концерт "До Рождества шесть дней!". На сцене - учащиеся Тойлаской музыкально-художественной школы. Музыку с зимней поэзией переплетет Леа Ранд. В продаже изготовленные детьми рождественские открытки.
Четверг, 19 декабря
* В йыхвиской Михайловской церкви в 19.00 - Ээва и Виллу Талси: "Meie pere jõulud".
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Шоу под дождем IV. Только для женщин". Билеты - 18,50-29,50 евро.
* В нарвском концертном зале "Женева" в 19.00 - "Мелодии Рождества", концерт Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Билет - 10-13 евро.
СПОРТ
Четверг, 12 декабря
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Alutaguse KK" - "Iisaku gümnaasium/RHKK".
Пятница, 13 декабря
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Kadrina Karud".
Суббота, 14 декабря
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - рождественский турнир по русским шашкам.
* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - VI международный турнир по короне "Alutaguse hirv".
* В Ахтмеском спортхолле в 10.00 - XXXII Йыхвиский день прыгунов.
* В Йыхвиском спортхолле в 11.00 - открытый чемпионат Йыхви по настольному теннису.
* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 19.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Sillamäe" - ФК "Jõgeva Wolves".
Воскресенье, 15 декабря
* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - чемпионат Эстонии по короне среди смешанных пар.
* В Нарве на улице Пушкина в 12.00 - благотворительный рождественский забег.
* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Sillamäe Alexela II" - "Dünamo" (Румму).
Понедельник, 16 декабря
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 19.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa U18" - "BK Narva".
Вторник, 17 декабря
* В Мяэтагузеской купальне с 17.30 до 19.30 открыт старт этапа на 50 м VIII Мяэтагузеской серии по плаванию.
Среда, 18 декабря
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium/RHKK" - "Tartu Ülikooli KK".
* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Narva United".
РАЗНОЕ
Пятница, 13 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 13.00 - "Разговоры за чашкой чая но.2", в гостях депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин.
Суббота, 14 декабря
* В Ийзакуском народном доме с 10.00 до 14.00 - рождественская ярмарка. Открыто pop-up-кафе, ярмарочный день завершит спектакль театральной труппы Ийзакуской гимназии.
* В Пюссиском Доме культуры с 10.00 до 14.00 - рождественская ярмарка, в 11.00 - концерт.
* В Йыхвиском учебном доме Ида-Вирумааского центра профессионального образования с 10.00 до 15.00 - Вируская рождественская ярмарка.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 10.00 - мастерская счастливых животных и кукол Ольги Вильмас. Предварительная регистрация: vilmas.disain@gmail.com.
* В Кийкласком народном доме в 11.00, 13.00 и 15.00 - страна рождественских бабушек для всей семьи. Рождественские бабульки приглашают детей помастерить, попасть в сказку и приготовить вкуснятину. Программа на эстонском языке. Билет - 5 евро. Необходимо предварительно зарегистрироваться: kiikla.ee или тел. 5190 2091.
* В зале йыхвиской Михайловской церкви в 12.00 ждут детей помастерить - изготовить поздравительные открытки и украшения на окна. Все необходимые инструменты имеются.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.30 - мастерская: изготовление елочных украшений.
* В Сакаском народном доме в 16.00 - рождественский день: рождественская ярмарка, представления, песни, танцы, уголок рукоделия, украшение пипаркооков. Увлекательная деятельность для всей семьи.
Воскресенье, 15 декабря
* В Кийкласком народном доме в 11.00, 13.00 и 15.00 - страна рождественских бабушек для всей семьи. Программа на эстонском языке. Билет - 5 евро. Необходимо предварительно зарегистрироваться: kiikla.ee или тел. 5190 2091.
* В Таммикуском народном доме в 12.00 - празднование третьего воскресенья адвента "В ожидании Рождества", гости-сюрпризы, танцы под музыку "Rehi ja Kalm Trio" из Тарту. Билет - 5 евро, билеты в продаже в Таммикуском народном доме и Йыхвиском общественном доме. Информация по тел. 5858 7381.
Среда, 18 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская оригами: изготовление декоративных коробок. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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