МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.12-19.12

Четверг, 19 декабря

* В йыхвиской Михайловской церкви в 19.00 - Ээва и Виллу Талси: "Meie pere jõulud".

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Шоу под дождем IV. Только для женщин". Билеты - 18,50-29,50 евро.

* В нарвском концертном зале "Женева" в 19.00 - "Мелодии Рождества", концерт Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Билет - 10-13 евро.

СПОРТ

Четверг, 12 декабря

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Alutaguse KK" - "Iisaku gümnaasium/RHKK".

Пятница, 13 декабря

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Kadrina Karud".

Суббота, 14 декабря

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - рождественский турнир по русским шашкам.

* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - VI международный турнир по короне "Alutaguse hirv".

* В Ахтмеском спортхолле в 10.00 - XXXII Йыхвиский день прыгунов.

* В Йыхвиском спортхолле в 11.00 - открытый чемпионат Йыхви по настольному теннису.

* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 19.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Sillamäe" - ФК "Jõgeva Wolves".

Воскресенье, 15 декабря

* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - чемпионат Эстонии по короне среди смешанных пар.

* В Нарве на улице Пушкина в 12.00 - благотворительный рождественский забег.

* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Sillamäe Alexela II" - "Dünamo" (Румму).

Понедельник, 16 декабря

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 19.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa U18" - "BK Narva".

Вторник, 17 декабря

* В Мяэтагузеской купальне с 17.30 до 19.30 открыт старт этапа на 50 м VIII Мяэтагузеской серии по плаванию.

Среда, 18 декабря

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium/RHKK" - "Tartu Ülikooli KK".

* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Narva United".

РАЗНОЕ

Пятница, 13 декабря

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 13.00 - "Разговоры за чашкой чая но.2", в гостях депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин.

Суббота, 14 декабря

* В Ийзакуском народном доме с 10.00 до 14.00 - рождественская ярмарка. Открыто pop-up-кафе, ярмарочный день завершит спектакль театральной труппы Ийзакуской гимназии.

* В Пюссиском Доме культуры с 10.00 до 14.00 - рождественская ярмарка, в 11.00 - концерт.

* В Йыхвиском учебном доме Ида-Вирумааского центра профессионального образования с 10.00 до 15.00 - Вируская рождественская ярмарка.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 10.00 - мастерская счастливых животных и кукол Ольги Вильмас. Предварительная регистрация: vilmas.disain@gmail.com.

* В Кийкласком народном доме в 11.00, 13.00 и 15.00 - страна рождественских бабушек для всей семьи. Рождественские бабульки приглашают детей помастерить, попасть в сказку и приготовить вкуснятину. Программа на эстонском языке. Билет - 5 евро. Необходимо предварительно зарегистрироваться: kiikla.ee или тел. 5190 2091.

* В зале йыхвиской Михайловской церкви в 12.00 ждут детей помастерить - изготовить поздравительные открытки и украшения на окна. Все необходимые инструменты имеются.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.30 - мастерская: изготовление елочных украшений.

* В Сакаском народном доме в 16.00 - рождественский день: рождественская ярмарка, представления, песни, танцы, уголок рукоделия, украшение пипаркооков. Увлекательная деятельность для всей семьи.

Воскресенье, 15 декабря

* В Кийкласком народном доме в 11.00, 13.00 и 15.00 - страна рождественских бабушек для всей семьи. Программа на эстонском языке. Билет - 5 евро. Необходимо предварительно зарегистрироваться: kiikla.ee или тел. 5190 2091.

* В Таммикуском народном доме в 12.00 - празднование третьего воскресенья адвента "В ожидании Рождества", гости-сюрпризы, танцы под музыку "Rehi ja Kalm Trio" из Тарту. Билет - 5 евро, билеты в продаже в Таммикуском народном доме и Йыхвиском общественном доме. Информация по тел. 5858 7381.

Среда, 18 декабря

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская оригами: изготовление декоративных коробок. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.