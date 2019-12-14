ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Хейди Уусталу

Хотя точнее было бы сказать "временно отстраненная от должности", поскольку никто из ее коллег раньше не получал настолько обширной поддержки, и это должно привести к тому, что коллектив кивиылиской школы вернет своего любимого директора. Если этого не случится, значит, в обществе что-то принципиально не так.

Столь мощная поддержка с совершенно разных уровней не может быть операцией одной партии, как жалобно и параноидально утверждают волостные руководители, принявшие решение об отстранении директора.