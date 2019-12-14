Сб, 14.12.2019
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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Хейди Уусталу

Хейди Уусталу.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Отстраненная властями Люганузеской волости от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу сейчас привлекает больше внимания эстонской общественности, чем кто-либо другой из бывших школьных руководителей.

Хотя точнее было бы сказать "временно отстраненная от должности", поскольку никто из ее коллег раньше не получал настолько обширной поддержки, и это должно привести к тому, что коллектив кивиылиской школы вернет своего любимого директора. Если этого не случится, значит, в обществе что-то принципиально не так.

Столь мощная поддержка с совершенно разных уровней не может быть операцией одной партии, как жалобно и параноидально утверждают волостные руководители, принявшие решение об отстранении директора.

Такую поддержку Хейди Уусталу честно заслужила за десятилетия работы в кивиылиской школе. У людей, которые были ее учениками, их родителей, коллег, которые знают ее по сделанному в общине или же в целом на дух не переносят несправедливости. В картину мира нынешних руководителей Люганузеской волости подобное не укладывается. Отсюда и особая злобность по отношению как к Хейди Уусталу, так и к ее сторонникам. Но злобность не делает человеку чести.

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