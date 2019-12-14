СВОДКА ПОЛИЦИИ: Мальчишка украл алкоголь
11 декабря в полицию поступило сообщение, что в магазине на бульваре Виру в Силламяэ 15-летний подросток украл шесть бутылок пива. Охранник задержал парня и передал его полиции.
Насилие над женщинами в Йыхви
12 декабря в квартире по улице Харидузе в Йыхви 58-летний мужчина ударил свою 56-летнюю сестру. Мужчину задержали по подозрению в совершении преступления.
В тот же день в квартире по Нарвскому шоссе в Йыхви 51-летний мужчина ударил свою спутницу жизни в возрасте 55 лет. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
Украла товар
11 декабря в магазине на улице Фама в Нарве 35-летняя женщина украла товар. Женщину задержали по подозрению в совершении преступления.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.