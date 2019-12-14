СВОДКА ПОЛИЦИИ: Мальчишка украл алкоголь

Насилие над женщинами в Йыхви

12 декабря в квартире по улице Харидузе в Йыхви 58-летний мужчина ударил свою 56-летнюю сестру. Мужчину задержали по подозрению в совершении преступления.

В тот же день в квартире по Нарвскому шоссе в Йыхви 51-летний мужчина ударил свою спутницу жизни в возрасте 55 лет. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Украла товар

11 декабря в магазине на улице Фама в Нарве 35-летняя женщина украла товар. Женщину задержали по подозрению в совершении преступления.

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