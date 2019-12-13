В галерее Йыхвиской художественной школы можно увидеть книжные иллюстрации Анны Форлати и Ольги Ионайтис

Плакат выставки книжных иллюстраций Ольги Ионайтис и Анны Форлати в Йыхви. ФОТО: Мати Раутсо

Иллюстратор Анна Форлати родилась в 1980 году в Падуе (Италия). Она изучала современное искусство и историю кино в университете IUAV в Венеции и после окончания посвятила себя иллюстрированию детских книг. Ее работы украшают более 30 книг, она участник многих международных выставок иллюстраций. В 2012 году закончила магистратуру школы по подготовке иллюстраторов "Ars In Fabula" и теперь преподает в этом учебном заведении.

Российский иллюстратор Ольга Ионайтис родилась в 1965 году и свой творческий путь начала в 1987 году. Сейчас ее иллюстрации более чем в 150 книгах, она сотрудничает с журналами, принимает участие во многих выставках, сама организует их. О ее вкладе дает представление целый ряд различных наград. У художницы классический стиль, изменчивые веяния моды не оказывают на нее существенного влияния. Такой стиль предполагает безупречные навыки рисования и мастерского владения акварельной техникой.

Картины Ольги теплые, с богатой фантазией, сказочные. Она иллюстрировала почти все известные сказки и художественную литературу, начиная с русской классики и кончая произведениями Ф.Э. Бернетт "Тайный сад" и Чарльза Диккенса "Оливер Твист". Язык рисунка обращен к детям, но, несомненно, он вызовет чувство ностальгии и у взрослых.