СВОДКА ПОЛИЦИИ: Получил ножевое ранение

В подъезде ударили женщину

15 декабря сообщили, что в подъезде дома по улице В. Чкалова в Силламяэ ударили 25-летнюю женщину.

На сурового отца завели дело

15 декабря в полицию сообщили, что на улице Олеви в Кохтла-Ярве 41-летний мужчина схватил под мышку своего 11-летнего сына и потащил его домой. Своими действиями отец причинил сыну физическую боль.

Получил пулю из воздушки

Ночью 15 декабря поступило сообщение, что на бульваре Виру в Силламяэ 18-летнему юноше попала в нижнюю челюсть пуля из пневматической винтовки.

Оттаскал супругу за волосы

14 декабря в Сомпа 39-летний мужчина оттаскал за волосы свою 36-летнюю супругу. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

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