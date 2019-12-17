СВОДКА ПОЛИЦИИ: Получил ножевое ранение
14 декабря в полицию сообщили, что в квартире в поселке Олгина в Нарва-Йыэсуу находится 29-летний мужчина с ножевым ранением. Обстоятельства случившегося установят в ходе возбужденного уголовного производства.
В подъезде ударили женщину
15 декабря сообщили, что в подъезде дома по улице В. Чкалова в Силламяэ ударили 25-летнюю женщину.
На сурового отца завели дело
15 декабря в полицию сообщили, что на улице Олеви в Кохтла-Ярве 41-летний мужчина схватил под мышку своего 11-летнего сына и потащил его домой. Своими действиями отец причинил сыну физическую боль.
Получил пулю из воздушки
Ночью 15 декабря поступило сообщение, что на бульваре Виру в Силламяэ 18-летнему юноше попала в нижнюю челюсть пуля из пневматической винтовки.
Оттаскал супругу за волосы
14 декабря в Сомпа 39-летний мужчина оттаскал за волосы свою 36-летнюю супругу. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.