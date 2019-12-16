Авели Уусталу приблизилась на шаг к лучшим лыжницам мира

19-летняя иллукаская лыжница Авели Уусталу в пятницу на проходившем в условиях жесткой конкуренции в Финляндии Кубке Скандинавии пробежала лучшую в жизни гонку, с 25-м временем пройдя квалификацию в спринте классическим стилем.
В квалификации Авели Уусталу преодолела дистанцию 1,2 километра за 2.40.96, что стало 25-м результатом среди 70 участниц. Из четвертьфинала Уусталу не вышла, но в итоге заняла 24-е место, став с большим преимуществом лучшей эстонской лыжницей на этих соревнованиях.
Лучшие в жизни баллы
Показавшей лучшее время в квалификации шведке Йоханне Хагстрём Уусталу уступила всего 9,16 секунды. Этот результат также принес ей 105,76 балла в рейтинге FIS.
Домашний тренер Авели Уусталу в Алутагузеском лыжном клубе Тимо Юурсалу отметил, что учащаяся в спортивной гимназии "Audentes" в Отепяэ Авели на соревнованиях такого высокого уровня во взрослом зачете еще никогда не бежала так хорошо и сумма баллов FIS значительно превосходит "урожаи" на предыдущих соревнованиях.
То, что Авели Уусталу сделала шаг вперед в своем развитии, было видно уже в начале ноября на предсезонных соревнованиях в Северной Финляндии, где она тоже прошла квалификацию в спринте.
ТИМО ЮУРСАЛУ:
На соревнованиях такого высокого уровня во взрослом зачете Авели еще никогда так хорошо не бежала.
В гонках на более длинные дистанции в субботу и воскресенье Уусталу, которая нынче сосредоточилась больше на спринте, пятничный успех не повторила. В гонке на 20 километров с общего старта классическим стилем ей все же удалось не отстать от лидера на круг и наградой за усилия стал лучший среди эстонских спортсменок результат - 43-е место среди 47 финишеров. В протоколе позади нее остались также 15 спортсменок, сошедших с дистанции, в том числе 21-летняя Нора Ульванг, дочь известных норвежских лыжников Вегарда Ульванга и Грете Ингеборг Нюккельмо, которая уступила Уусталу и в спринте. В гонке на 20 километров иллукаская лыжница проиграла победительнице чуть более восьми минут.
В воскресной гонке на 10 километров свободным стилем Уусталу преодолела трассу на шесть минут медленнее победительницы и заняла 77-е место среди 81 участницы.
Также учащийся в спортивной гимназии "Audentes" представитель Алутагузеского лыжного клуба Ване Вяхк в пятничном спринте занял 92-е место среди 106 спортсменов.
Быстрейшему лыжнику в квалификации, несколько раз набиравшему очки на этапах Кубка мира норвежцу Мартину Нюнгету он уступил более 27 секунд. Чтобы пробиться в четвертьфинал, нужно было быть на 17 секунд быстрее.
Вторая по силе серия соревнований после Кубка мира
Кубок Скандинавии - вторая по силе серия соревнований по лыжным гонкам после Кубка мира. В ней участвует много лыжников из Финляндии, Норвегии и Швеции, которые пытаются пройти через плотное сито конкуренции и попасть в национальные сборные этих больших лыжных держав. Вдобавок в этой серии принимают участие отдельные лыжники из других стран.
О том, что участники Кубка Скандинавии немного уступают лучшим лыжникам мира, свидетельствует тот факт, что спортсменки, занявшие в Вуокатти в пятницу в квалификации первые три места, входили в двадцатку лучших на этапах Кубка мира.
Например, показавшая на Кубке Скандинавии второе время в квалификации спринта, но позднее выигравшая в финале 31-летняя норвежка Силье Слинд всего неделю назад на этапе Кубка мира в Лиллехаммере заняла 21-е место в гонке со сменой лыж. А прошлой зимой она стала тринадцатой в спринте на одном из этапов Кубка мира и заняла четвертое место в гонке на 30 километров на чемпионате Норвегии.