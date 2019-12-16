Авели Уусталу приблизилась на шаг к лучшим лыжницам мира

В квалификации Авели Уусталу преодолела дистанцию 1,2 километра за 2.40.96, что стало 25-м результатом среди 70 участниц. Из четвертьфинала Уусталу не вышла, но в итоге заняла 24-е место, став с большим преимуществом лучшей эстонской лыжницей на этих соревнованиях.

Лучшие в жизни баллы

Показавшей лучшее время в квалификации шведке Йоханне Хагстрём Уусталу уступила всего 9,16 секунды. Этот результат также принес ей 105,76 балла в рейтинге FIS.

Домашний тренер Авели Уусталу в Алутагузеском лыжном клубе Тимо Юурсалу отметил, что учащаяся в спортивной гимназии "Audentes" в Отепяэ Авели на соревнованиях такого высокого уровня во взрослом зачете еще никогда не бежала так хорошо и сумма баллов FIS значительно превосходит "урожаи" на предыдущих соревнованиях.

То, что Авели Уусталу сделала шаг вперед в своем развитии, было видно уже в начале ноября на предсезонных соревнованиях в Северной Финляндии, где она тоже прошла квалификацию в спринте.

ТИМО ЮУРСАЛУ: На соревнованиях такого высокого уровня во взрослом зачете Авели еще никогда так хорошо не бежала.

В гонках на более длинные дистанции в субботу и воскресенье Уусталу, которая нынче сосредоточилась больше на спринте, пятничный успех не повторила. В гонке на 20 километров с общего старта классическим стилем ей все же удалось не отстать от лидера на круг и наградой за усилия стал лучший среди эстонских спортсменок результат - 43-е место среди 47 финишеров. В протоколе позади нее остались также 15 спортсменок, сошедших с дистанции, в том числе 21-летняя Нора Ульванг, дочь известных норвежских лыжников Вегарда Ульванга и Грете Ингеборг Нюккельмо, которая уступила Уусталу и в спринте. В гонке на 20 километров иллукаская лыжница проиграла победительнице чуть более восьми минут.

В воскресной гонке на 10 километров свободным стилем Уусталу преодолела трассу на шесть минут медленнее победительницы и заняла 77-е место среди 81 участницы.

Также учащийся в спортивной гимназии "Audentes" представитель Алутагузеского лыжного клуба Ване Вяхк в пятничном спринте занял 92-е место среди 106 спортсменов.

Быстрейшему лыжнику в квалификации, несколько раз набиравшему очки на этапах Кубка мира норвежцу Мартину Нюнгету он уступил более 27 секунд. Чтобы пробиться в четвертьфинал, нужно было быть на 17 секунд быстрее.

Вторая по силе серия соревнований после Кубка мира

Кубок Скандинавии - вторая по силе серия соревнований по лыжным гонкам после Кубка мира. В ней участвует много лыжников из Финляндии, Норвегии и Швеции, которые пытаются пройти через плотное сито конкуренции и попасть в национальные сборные этих больших лыжных держав. Вдобавок в этой серии принимают участие отдельные лыжники из других стран.

О том, что участники Кубка Скандинавии немного уступают лучшим лыжникам мира, свидетельствует тот факт, что спортсменки, занявшие в Вуокатти в пятницу в квалификации первые три места, входили в двадцатку лучших на этапах Кубка мира.