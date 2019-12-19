СВОДКА ПОЛИЦИИ: В Кохтла-Ярве пенсионерка попала под машину

В магазине украли игрушки

17 декабря в магазине на проспекте Кангеласте в Нарве двое мужчин украли игрушки. При задержании один из них ударил охранника кулаком в лицо. 17-летнего юношу доставили в арестантский дом.

Пригрозил супруге ножом

16 декабря в квартире по улице Калеви в Кохтла-Ярве 77-летний мужчина пригрозил ножом своей 70-летней супруге. Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления.

Поднял руку на жену

16 декабря в квартире по улице Ю. Гагарина в Силламяэ 52-летний мужчина ударил свою 56-летнюю супругу. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

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