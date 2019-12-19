СВОДКА ПОЛИЦИИ: В Кохтла-Ярве пенсионерка попала под машину
17 декабря в 18.00 легковой автомобиль "Kia Rio", которым управлял 73-летний мужчина, наехал на 70-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу у дома по Кескаллеэ, 6 в Кохтла-Ярве. Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
В магазине украли игрушки
17 декабря в магазине на проспекте Кангеласте в Нарве двое мужчин украли игрушки. При задержании один из них ударил охранника кулаком в лицо. 17-летнего юношу доставили в арестантский дом.
Пригрозил супруге ножом
16 декабря в квартире по улице Калеви в Кохтла-Ярве 77-летний мужчина пригрозил ножом своей 70-летней супруге. Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления.
Поднял руку на жену
16 декабря в квартире по улице Ю. Гагарина в Силламяэ 52-летний мужчина ударил свою 56-летнюю супругу. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.