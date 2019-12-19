Чт, 19.12.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

СВОДКА ПОЛИЦИИ: В Кохтла-Ярве пенсионерка попала под машину
16-17 декабря 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

17 декабря в 18.00 легковой автомобиль "Kia Rio", которым управлял 73-летний мужчина, наехал на 70-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу у дома по Кескаллеэ, 6 в Кохтла-Ярве. Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. 

В магазине украли игрушки

17 декабря в магазине на проспекте Кангеласте в Нарве двое мужчин украли игрушки. При задержании один из них ударил охранника кулаком в лицо. 17-летнего юношу доставили в арестантский дом.

Пригрозил супруге ножом

16 декабря в квартире по улице Калеви в Кохтла-Ярве 77-летний мужчина пригрозил ножом своей 70-летней супруге. Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления.

Поднял руку на жену

16 декабря в квартире по улице Ю. Гагарина в Силламяэ 52-летний мужчина ударил свою 56-летнюю супругу. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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