Ансамбль колокольчиков "Arsis" выступит в Кохтла-Ярве вместе с балетными танцовщиками

Концерт "Рождество со Щелкунчиком" полон чудесной музыки Чайковского.

На сцену выйдут три ансамбля колокольчиков более чем с 400 колокольчиками и пять танцоров, которые исполнят блестящие номера из балета "Щелкунчик"; танцевальные номера будут перемежаться музыкой Чайковского, написанной и в других жанрах.

- Если говорить о балете "Щелкунчик", то на память тут же приходят сцены в украшенном к Рождеству зале с танцующими снежинками и "Вальсом цветов". В рождественском концерте "Arsis" тоже можно будет увидеть и услышать знакомые пьесы и номера, например, знаменитый "Вальс цветов", "Танец феи Сахарной Сливы" с его известнейшей мелодией, экзотические арабский и китайский танцы, демонстрирующий виртуозное мастерство русский танец. "Щелкунчик" - один из наиболее любимых балетов во всем мире, ведь его прекрасная музыка и блестящие танцевальные номера заставляют петь душу и вызывают улыбку как у детей, так и у взрослых. Вот и на рождественский концерт "Arsis" приглашаются как маленькие, так и большие, - говорит менеджер "Arsis" Тийна Бушер.

Идея концерта на тему балета родилась несколько лет назад, когда основатель "Arsis" Айвар Мяэ повел молодежный ансамбль колокольчиков посмотреть балет "Щелкунчик" в Вильнюсе, после которого возникла дискуссия, что роскошно было бы сыграть эту музыку на колокольчиках. "Сегодня в "Arsis" действуют несколько концертных ансамблей высокого уровня, в репертуаре которых сложные музыкальные номера из "Щелкунчика" - вот давняя мечта и сбылась спустя несколько лет!" - говорит Бушер.

Ансамбль колокольчиков "Arsis" за 26 лет своей деятельности выступал с концертами во многих странах мира: в Южной Африке, Италии, Франции, Германии, Испании, Англии, Ирландии, Швеции, Норвегии, Финляндии, России, Бельгии, Латвии, Литве, Португалии, Польше, Голландии, Китае, Ливане. Не раз он совершал турне по Канаде и Америке.

"Arsis" выступал в престижных концертных залах (например, в большом зале Петербургской филармонии, концертном доме Осло, оперном театре Гуанчжоу) и на именитых фестивалях (например, на фестивалях в Шлезвиг-Гольштейне и Рудольштадте в Германии, на фестивале камерной музыки в Оттаве (Канада), фестивале Аль-Бустан в Ливане). Ансамбль имел честь выступать и перед испанской королевской четой во дворце Эль-Пардо в Мадриде. Проекты сотрудничества осуществлялись как с отечественными, так и с зарубежными коллективами и солистами. Выпущено восемь дисков.

Концерт "Рождество со Щелкунчиком" пройдет наряду с Кохтла-Ярве в пяти городах Эстонии.