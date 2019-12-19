МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 19.12-28.12

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 19 по 28 декабря.
КУЛЬТУРА
Четверг, 19 декабря
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция: Василий Поленов.
* В йыхвиской Михайловской церкви в 19.00 - Ээва и Виллу Талси: "Meie pere jõulud".
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Шоу под дождем IV. Только для женщин". Билеты - 18,50-29,50 евро.
* В нарвском концертном зале "Женева" в 19.00 - "Мелодии Рождества", концерт Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Билет - 10-13 евро.
Пятница, 20 декабря
* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - концерт-богослужение. Рождественский концерт смешанного хора "Kirderannik".
Суббота, 21 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 13.00 - встреча с автором скандальной книги "Бандитский Ида-Вирумаа" Светланой Логиновой, которая представит свои новые книги "Криминальная Эстония" и "Черная вдова". На месте будет возможность приобрести их со скидкой. Мероприятие на русском языке.
* В Сондаском народном доме в 15.00 - "Мешок Йыулувана", спектакль "Lendteater".
* В йыхвиской Михайловской церкви в 16.00 - "Краски зимы", рождественский концерт Эстонского национального мужского хора. Билет - 10 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - концерт-спектакль "Рождество со Щелкунчиком". Впервые в Эстонии: ансамбль колокольчиков "Arsis" и танцоры Эстонского национального балета на одной сцене. Билеты - 14,50-18,50 евро.
* В нарвском Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - "Вальс перед Рождеством", гала-концерт осенней столицы. Билеты - 7-9 евро.
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 17.00 - представление "Чехарда". Для детей, молодежи (до 26 лет) и пенсионеров вход бесплатный! Взрослым билет - 5 евро. Дополнительная информация: www.loovus.sscw.ee.
Воскресенье, 22 декабря
* Клуб "Ахтме" в 12.00 и 16.00 детей и их родителей приглашает на рождественское представление "Зимняя сказка, или Операция "Бум!". Билет - 5 евро. Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2008, 5858 6426.
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 18.00 - концерт "Во сне я летаю": Яника Силламаа, Каарел Орумяги и Лаури Лехтсаар. Бесплатно.
Понедельник, 23 декабря
* В Нарве на втором этаже нового мультимедийного центра "Objekt" по ул. Линда, 2 в 18.00 - благотворительный танцевальный марафон.
Вторник, 24 декабря
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - "Как Чучуня хотела обмануть Деда Мороза", рождественский спектакль театральной студии "Ежики". Вход свободный.
* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - рождественский концерт: Яак Лутсоя (аккордеон), Оля Раудонен (виолончель). Билет - 5-10 евро.
Среда, 25 декабря
* В Нарвском центре свободного творчества в 12.00 - "Дед Мороз в гостях у гномов", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.
Четверг, 26 декабря
* В Нарвском центре свободного творчества в 11.00 - "Дед Мороз в гостях у гномов", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.
* В нарвском Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - "Сказка о королевских подснежниках", мюзикл театра из Санкт-Петербурга. Билеты - 10-20 евро.
* В люганузеской церкви Крестителя Иоанна в 19.00 - концерт "Рождественский duur": Эвелин Самуэль-Рандвере, Йохан Рандвере (рояль) и Мартен Альтров (кларнет). Вход свободный.
Пятница, 27 декабря
* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билеты - 12 и 22 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Сказка о королевских подснежниках", мюзикл театра из Санкт-Петербурга. Билеты - 14-18 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Праздничный мюзикл": Ханна-Лийна Выза (сопрано), Хельдур Харри Пыльда (тенор), солисты Музыкальной школы Ханны-Лийны Выза, трио Йоэля Реммеля, "Eesti Sinfonietta". Билеты - 16-20 евро.
Суббота, 28 декабря
* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билеты - 12 и 22 евро.
* В Нарвском центре свободного творчества в 11.00 - "Дед Мороз в гостях у гномов", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 16.00 - "Волшебная елка - 5", постановка театра "Чудаки" (Москва). Билеты - 14-24 евро.
СПОРТ
Пятница, 20 декабря
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "Ravens Futsal Ares Security" (Тарту).
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Eesti maaülikool"/"SKARCON".
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium/RHKK" - "Rapla KK".
Суббота, 21 декабря
* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 13.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Sillamäe Kalev"/"Gümnaasium" - "Virumaa politsei SS".
* В Вокаском Доме спорта в 14.00 - "Öökorvpall 2019".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - ХК "Viking" (Таллинн).
* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Alexela" - ФК "Kohila".
Воскресенье, 22 декабря
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап Кубка Вока по петанку.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 12.00 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Вокаском Доме спорта в 13.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "Pühajõe" - "Tööriistamarket"/"Lüganuse".
* В Йыхвиском спортхолле в 15.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Jõhvi kossutiim" - СШ "Энергия" (Нарва).
* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 19.30 - Кубок Эстонии по футзалу: "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Cosmos" (Таллинн).
Среда, 25 декабря
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - турнир по петанку для молодежи и взрослых.
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ганза" (Нарва) - ФК "Jõgeva Wolves".
Суббота, 28 декабря
* От Синимяэского музея в Вайвара в 11.00, 11.30 и 13.00 стартует Нарва-Йыэсууский приключенческий поход. Информация: www.elamusretked.ee.
* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Sillamäe Alexela II" - "Viimsi Smsraha U19".
РАЗНОЕ
Четверг, 19 декабря
* В Вирумааском центре консультирования и активизации по ул. Кааре, 7 в Йыхви (вход со двора) с 10.00 до 14.00 - ярмарка рукоделия людей с особыми потребностями.
Суббота, 21 декабря
* На центральной площади в Йыхви с 12.00 до 19.00 - рождественская ярмарка.
Воскресенье, 22 декабря
* На центральной площади в Йыхви с 12.00 до 19.00 - рождественская ярмарка.
Понедельник, 23 декабря
* На центральной площади в Йыхви с 12.00 до 19.00 - рождественская ярмарка.
* В Кийкласком народном доме в 17.00 - детский рождественский праздник. Можно будет увидеть картинки из жизни эльфов в исполнении алутагузеских талантов. В гости придет Йыулувана. Дополнительная информация: ruth.linnard@maetaguse.ee.
Вторник, 24 декабря
* На центральной площади в Йыхви с 12.00 до 14.00 - рождественская ярмарка. В 12.00 будет объявлен рождественский мир по повелению шведской королевы Кристины.
Среда, 25 декабря
* В Алайыэском общественном доме в 16.00 - Алайыэский рождественский праздник. Рождественская лотерея, танцевальная программа, в гости придет Йыулувана.
Четверг, 26 декабря
* В Пагариском общественном доме в 11.00 - домашний детский рождественский праздник. Рождественское представление, в гости придет Йыулувана.
Пятница, 27 декабря
* В Вокаском народном доме в 20.00 - новогодний праздник. Для танцев поют Янкс и Анне Лохо. Билет - 5 евро.
Суббота, 28 декабря
* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - новогодний праздник с ансамблем "Sleepwalkers". Билет - 10 евро. Дополнительная информация и бронирование столиков: huvikeskus@alutagusevald.ee или по тел. 336 6963.
* В Тудулиннаском народном доме в 20.00 - новогодний праздник "Тудулиннаскому народному дому - 60". Билет - 5 евро, для членов общества - 2 евро.
* В Мяэтагузеском народном доме в 20.00 - новогодний праздник.
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 20.00 - новогодний праздник. Танцы под музыку "Nedsaja Küla Bänd". Билеты в предварительной продаже - 10 евро, в день мероприятия - 15 евро.