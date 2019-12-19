МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 19.12-28.12

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Праздничный мюзикл": Ханна-Лийна Выза (сопрано), Хельдур Харри Пыльда (тенор), солисты Музыкальной школы Ханны-Лийны Выза, трио Йоэля Реммеля, "Eesti Sinfonietta". Билеты - 16-20 евро.

Суббота, 28 декабря

* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билеты - 12 и 22 евро.

* В Нарвском центре свободного творчества в 11.00 - "Дед Мороз в гостях у гномов", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.

* В Йыхвиском концертном доме в 16.00 - "Волшебная елка - 5", постановка театра "Чудаки" (Москва). Билеты - 14-24 евро.

СПОРТ

Пятница, 20 декабря

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "Ravens Futsal Ares Security" (Тарту).

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Eesti maaülikool"/"SKARCON".

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium/RHKK" - "Rapla KK".

Суббота, 21 декабря

* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 13.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Sillamäe Kalev"/"Gümnaasium" - "Virumaa politsei SS".

* В Вокаском Доме спорта в 14.00 - "Öökorvpall 2019".

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - ХК "Viking" (Таллинн).

* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Alexela" - ФК "Kohila".

Воскресенье, 22 декабря

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап Кубка Вока по петанку.

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 12.00 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В Вокаском Доме спорта в 13.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "Pühajõe" - "Tööriistamarket"/"Lüganuse".

* В Йыхвиском спортхолле в 15.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Jõhvi kossutiim" - СШ "Энергия" (Нарва).

* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 19.30 - Кубок Эстонии по футзалу: "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Cosmos" (Таллинн).

Среда, 25 декабря

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - турнир по петанку для молодежи и взрослых.

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ганза" (Нарва) - ФК "Jõgeva Wolves".

Суббота, 28 декабря

* От Синимяэского музея в Вайвара в 11.00, 11.30 и 13.00 стартует Нарва-Йыэсууский приключенческий поход. Информация: www.elamusretked.ee.

* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Sillamäe Alexela II" - "Viimsi Smsraha U19".

РАЗНОЕ

Четверг, 19 декабря

* В Вирумааском центре консультирования и активизации по ул. Кааре, 7 в Йыхви (вход со двора) с 10.00 до 14.00 - ярмарка рукоделия людей с особыми потребностями.

Суббота, 21 декабря

* На центральной площади в Йыхви с 12.00 до 19.00 - рождественская ярмарка.

Воскресенье, 22 декабря

* На центральной площади в Йыхви с 12.00 до 19.00 - рождественская ярмарка.

Понедельник, 23 декабря

* На центральной площади в Йыхви с 12.00 до 19.00 - рождественская ярмарка.

* В Кийкласком народном доме в 17.00 - детский рождественский праздник. Можно будет увидеть картинки из жизни эльфов в исполнении алутагузеских талантов. В гости придет Йыулувана. Дополнительная информация: ruth.linnard@maetaguse.ee.

Вторник, 24 декабря

* На центральной площади в Йыхви с 12.00 до 14.00 - рождественская ярмарка. В 12.00 будет объявлен рождественский мир по повелению шведской королевы Кристины.

Среда, 25 декабря

* В Алайыэском общественном доме в 16.00 - Алайыэский рождественский праздник. Рождественская лотерея, танцевальная программа, в гости придет Йыулувана.

Четверг, 26 декабря

* В Пагариском общественном доме в 11.00 - домашний детский рождественский праздник. Рождественское представление, в гости придет Йыулувана.

Пятница, 27 декабря

* В Вокаском народном доме в 20.00 - новогодний праздник. Для танцев поют Янкс и Анне Лохо. Билет - 5 евро.

Суббота, 28 декабря

* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - новогодний праздник с ансамблем "Sleepwalkers". Билет - 10 евро. Дополнительная информация и бронирование столиков: huvikeskus@alutagusevald.ee или по тел. 336 6963.

* В Тудулиннаском народном доме в 20.00 - новогодний праздник "Тудулиннаскому народному дому - 60". Билет - 5 евро, для членов общества - 2 евро.

* В Мяэтагузеском народном доме в 20.00 - новогодний праздник.