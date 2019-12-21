СВОДКА ПОЛИЦИИ: Женщина попала под машину на пешеходном переходе
19 декабря в 16.04 у дома №9 по Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 39-летняя женщина наехала на легковом автомобиле "Volkswagen Jetta" на 25-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Мошенник оформил покупку на чужое имя
18 декабря 28-летний мужчина узнал, что на его имя в интернет-магазине был оформлен заказ. Ущерб составил 1000 евро. Все обстоятельства выясняются.
Угрожали бывшим сожительницам
В полицию поступило сообщение о том, что в ночь на 18 декабря в квартире по улице Паргитагузе в Кохтла-Ярве 35-летний мужчина угрожал убийством своей бывшей сожительнице.
19 декабря начато уголовное производство по факту, что 37-летний мужчина угрожал в квартире дома на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве своей 34-летней сожительнице. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
Мужчина избил супругу
20 декабря в квартире по улице Виру в Кивиыли 57-летний мужчина ударил свою 53-летнюю супругу. Более точные обстоятельства выяснит начатое уголовное производство.
Пьяный напал на полицейских
18 декабря поздним вечером пьяного 51-летнего мужчину сажали в полицейский автобус, чтобы отвезти на протрезвление, в ходе чего мужчина ударил ногой одного полицейского и укусил другого. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
Из клуба украли деньги и телефоны
18 декабря вечером из спортклуба, расположенного по улице Кеск в Силламяэ, похитили наличные деньги и мобильные телефоны. Ущерб составил 1891 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.