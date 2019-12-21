СВОДКА ПОЛИЦИИ: Женщина попала под машину на пешеходном переходе

Мошенник оформил покупку на чужое имя

18 декабря 28-летний мужчина узнал, что на его имя в интернет-магазине был оформлен заказ. Ущерб составил 1000 евро. Все обстоятельства выясняются.

Угрожали бывшим сожительницам

В полицию поступило сообщение о том, что в ночь на 18 декабря в квартире по улице Паргитагузе в Кохтла-Ярве 35-летний мужчина угрожал убийством своей бывшей сожительнице.

19 декабря начато уголовное производство по факту, что 37-летний мужчина угрожал в квартире дома на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве своей 34-летней сожительнице. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Мужчина избил супругу

20 декабря в квартире по улице Виру в Кивиыли 57-летний мужчина ударил свою 53-летнюю супругу. Более точные обстоятельства выяснит начатое уголовное производство.

Пьяный напал на полицейских

18 декабря поздним вечером пьяного 51-летнего мужчину сажали в полицейский автобус, чтобы отвезти на протрезвление, в ходе чего мужчина ударил ногой одного полицейского и укусил другого. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Из клуба украли деньги и телефоны

18 декабря вечером из спортклуба, расположенного по улице Кеск в Силламяэ, похитили наличные деньги и мобильные телефоны. Ущерб составил 1891 евро.

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