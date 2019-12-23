Оппозиция в Люганузе не явилась на заседание волостного собрания по вотуму недоверия управе

"Сегодня утром оппозиционеры прислали свое заявление о том, что хотели бы забрать свое заявление о вотуме. Однако это не регулируется правилами работы городского собрания. Они могли лишь прийти на заседание и проголосовать за то, чтобы снять его с повестки дня. Этого оппозиция не сделала. Поэтому сегодня было голосование по всем пунктам повестки дня и соответственно недоверие выражено не было", - сказал "Актуальной камере" председатель волостного собрания Люганузе Дмитрий Дмитриев.