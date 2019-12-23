Оппозиция в Люганузе не явилась на заседание волостного собрания по вотуму недоверия управе
Депутаты волостного собрания Люганузе 23 декабря собрались, чтобы обсудить вотум недоверия управе из-за увольнения директора Кивиылиской школы, сообщает портал rus.err.ee. Оппозиция на собрание не явилась, и акция провалилась. Последует ли забастовка педагогического состава - станет ясно в конце недели.
Причина планируемого вотум недоверия волостной управе и главе волостного собрания - увольнение директора школы и последовавшее за ним гражданское негодование. Однако акция 23 декабря провалилась, так как оппозиция не явилась на заседание волостного собрания.
"Сегодня утром оппозиционеры прислали свое заявление о том, что хотели бы забрать свое заявление о вотуме. Однако это не регулируется правилами работы городского собрания. Они могли лишь прийти на заседание и проголосовать за то, чтобы снять его с повестки дня. Этого оппозиция не сделала. Поэтому сегодня было голосование по всем пунктам повестки дня и соответственно недоверие выражено не было", - сказал "Актуальной камере" председатель волостного собрания Люганузе Дмитрий Дмитриев.
"Чтобы прошел вотум, нам надо было набрать десять голосов, которых у нас не было. Поэтому мы решили забрать свое заявление обратно. Об этом мы говорили с волостным председателем, и он обещал мне, но получилось иначе", - сказал оппозиционный депутат волостного собрания Люганузе Андреа Эйхе.