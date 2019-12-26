Кохтла-ярвеские дети по-разному представляют "Дорогу мира"

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Смысл мероприятия в том, чтобы дети поделились своим ощущением мира, и каждый год "львы" придумывают подтему, направляя юных творцов в доброе русло: "Мы вместе с миром", "Мы хотим, чтобы всем во всем мире было хорошо", "Прекрасный мир"... Подтема нынешнего конкурса - "Мир в будущем". Нынешний конкурс назвали "Дорога мира" ("Journey of Peace" или "Rahu teekond"), предложив ребятам 11-13 лет изобразить на бумаге свои мысли.