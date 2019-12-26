Сб, 28.12.2019
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Кохтла-ярвеские дети по-разному представляют "Дорогу мира"

Победитель регионального конкурса Даниил Лазарев считает, что дорога к миру идет через заботу об окружающей среде, в своем плакате он передает тревогу о Земле.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Всемирное гуманитарное движение "Lions Clubs" проводит ежегодный конкурс детских плакатов о мире, и уже десять лет кохтла-ярвеский клуб "львов" организует региональный этап этого конкурса. 17 декабря в филиале галереи "Белый зал" Кохтла-Ярвеского Музея сланца благодарили участников и вручили призы победителям.

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Смысл мероприятия в том, чтобы дети поделились своим ощущением мира, и каждый год "львы" придумывают подтему, направляя юных творцов в доброе русло: "Мы вместе с миром", "Мы хотим, чтобы всем во всем мире было хорошо", "Прекрасный мир"... Подтема нынешнего конкурса - "Мир в будущем". Нынешний конкурс назвали "Дорога мира" ("Journey of Peace" или "Rahu teekond"), предложив ребятам 11-13 лет изобразить на бумаге свои мысли.

Плакат - это не просто рисунок, а жанр изобразительного искусства, требующий определенного подхода. Несмотря на то, что, публикуя положение конкурса, организаторы всегда подчеркивают нюансы, находятся работы, оценивать которые компетентное жюри не может, потому что они не отвечают правилам. 

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