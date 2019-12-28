СВОДКА ПОЛИЦИИ: Пьяный упал перед машиной
24 декабря в 11.36 произошло ДТП в Нарве между домами на Таллиннском шоссе и улице Харидузе, где пьяный мужчина 55 лет потерял равновесие и упал с тротуара на проезжую часть под колеса сдававшего назад легкового автомобиля "Chrysler Voyager", которым управляла 32-летняя женщина. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.
Задела ножом мужчину
22 декабря в квартире по улице Туру в Нарве 30-летняя женщина, размахивая ножом, задела 32-летнего мужчину.
Побившего мужчину парня задержали
22 декабря на улице Кааре в Йыхви 18-летний парень избил мужчину. Парень задержан по подозрению в преступлении.
Ударившая полицейского женщина задержана
25 декабря в увеселительном заведении по улице Мыйза в Нарве 20-летняя женщина ударила 28-летнего полицейского. Женщина задержана в качестве подозреваемой.
Отобрали сумку
23 декабря в полицию сообщили, что на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве двое неизвестных напали на 62-летнюю женщину и отобрали у нее сумку.
Ударила в баре женщину
26 декабря в баре на улице Пярна в Кохтла-Ярве одна из посетительниц, личность которой пока не установлена, ударила 32-летнюю женщину.
Ударила младенца
24 декабря в полицию сообщили, что в квартире по улице Ритсика в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 35-летняя женщина ударила своего 11-месячного ребенка. Женщина задержана в качестве подозреваемой.
Напал на соседа
23 декабря в квартире по улице А. Пушкина в Нарве 79-летний мужчина причинил физическую боль своему 42-летнему соседу. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
Ребенок стал жертвой ограбления
25 декабря в полицию сообщили, что на проспекте Кангеласте в Нарве у 12-летней девочки отобрали мобильный телефон и очки.
Применил силу к пожилой матери
23 декабря в квартире по улице Кеск в Силламяэ 61-летний мужчина схватил за волосы и толкнул свою 85-летнюю мать. Мужчина задержан в качестве подозреваемого в преступлении.
Из гаража угнали грузовик
В период с 20 по 23 декабря из гаража на улице Каяка в Силламяэ угнали грузовой автомобиль.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.