СВОДКА ПОЛИЦИИ: Пьяный упал перед машиной

Задела ножом мужчину

22 декабря в квартире по улице Туру в Нарве 30-летняя женщина, размахивая ножом, задела 32-летнего мужчину.

Побившего мужчину парня задержали

22 декабря на улице Кааре в Йыхви 18-летний парень избил мужчину. Парень задержан по подозрению в преступлении.

Ударившая полицейского женщина задержана

25 декабря в увеселительном заведении по улице Мыйза в Нарве 20-летняя женщина ударила 28-летнего полицейского. Женщина задержана в качестве подозреваемой.

Отобрали сумку

23 декабря в полицию сообщили, что на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве двое неизвестных напали на 62-летнюю женщину и отобрали у нее сумку.

Ударила в баре женщину

26 декабря в баре на улице Пярна в Кохтла-Ярве одна из посетительниц, личность которой пока не установлена, ударила 32-летнюю женщину.

Ударила младенца

24 декабря в полицию сообщили, что в квартире по улице Ритсика в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 35-летняя женщина ударила своего 11-месячного ребенка. Женщина задержана в качестве подозреваемой.

Напал на соседа

23 декабря в квартире по улице А. Пушкина в Нарве 79-летний мужчина причинил физическую боль своему 42-летнему соседу. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Ребенок стал жертвой ограбления

25 декабря в полицию сообщили, что на проспекте Кангеласте в Нарве у 12-летней девочки отобрали мобильный телефон и очки.

Применил силу к пожилой матери

23 декабря в квартире по улице Кеск в Силламяэ 61-летний мужчина схватил за волосы и толкнул свою 85-летнюю мать. Мужчина задержан в качестве подозреваемого в преступлении.

Из гаража угнали грузовик

В период с 20 по 23 декабря из гаража на улице Каяка в Силламяэ угнали грузовой автомобиль.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ