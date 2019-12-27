Новогодний бал в Йыхви будет ярким и зажигательным

Проходящий 29 декабря в Йыхвиском концертном доме новогодний бал, по словам волостного руководителя по культуре Анне Уттендорф, будет традиционным.

- Артисты разноплановые - думаю, что и на этот раз достаточно интересные, собраны в течение года. Можно будет потанцевать - как принято на балу, - можно будет просто насладиться хорошей музыкой, обязательно удастся встретиться со множеством друзей, вместе вспомнить уходящий год, - обещает Уттендорф.

Назначенный ведущим вечера Артур Райдметс окончил Таллиннское музыкальное училище имени Георга Отса. Первый сценический опыт он получил в ансамбле "Modern Fox", который обрел известность, исполняя композиции 1930-х годов. Широкой общественности Артур Райдметс знаком также по телевидению и радио, где он исполнял обязанности как ведущего, так и главного редактора. В начале лета его сократили с должности руководителя пресс-центра и ведущего телеканала "Tallinn TV", и теперь он работает заместителем директора центра культуры "Lindakivi".

Вдобавок к Кайре Вилгатс, которая, пожалуй, является самой известной из участвующих в бале солистов и выступит на нем вместе с Йыхвиским биг-бендом, на празднике сыграет коллектив "Heldene Aeg". "Мы - профессиональный музыкальный праздничный и драйвовый коллектив, преисполненный витальности и пышущий энергией. Будь то зимний рождественский или новогодний праздник, юбилей дядюшки, летняя гриль-вечеринка, свадьба, Яанов день, летние дни предприятия или просто твое неукротимое тайное желание повеселиться и потанцевать под колоритную и ритмичную танцевальную музыку до раннего утра! Танцевать так, чтобы стены дрожали, а сосед позеленел от зависти! Праздник не прекратится, а невероятное ощущение счастья, которое охватит тебя в танце, не забудется!" - так представляет себя коллектив из восьми музыкантов.

Насладиться красотой танца предложат танцевальная труппа "Gracia", "Artistic Flow Studio" со светодиодным шоу, а также Сийри Кянд и кабаре "PRIVE". В камерном зале выступят вокальные ансамбли "Mesi ja Kapel" (Силламяэ), споют Анет Вайкмаа и Айнар Тойт, Кайре Вилгатс и Райн Ряммал, а также местная исполнительница Миртель Пыдра.