Новогодний бал в Йыхви будет ярким и зажигательным

По словам организаторов, ведущим традиционного Йыхвиского новогоднего бала будет Артур Райдметс, а вдобавок к Кайре Вилгатс и другим солистам на празднике зажжет коллектив "Heldene Aeg" - "так, что стены задрожат, а сосед позеленеет от зависти!".
Проходящий 29 декабря в Йыхвиском концертном доме новогодний бал, по словам волостного руководителя по культуре Анне Уттендорф, будет традиционным.
- Артисты разноплановые - думаю, что и на этот раз достаточно интересные, собраны в течение года. Можно будет потанцевать - как принято на балу, - можно будет просто насладиться хорошей музыкой, обязательно удастся встретиться со множеством друзей, вместе вспомнить уходящий год, - обещает Уттендорф.
Назначенный ведущим вечера Артур Райдметс окончил Таллиннское музыкальное училище имени Георга Отса. Первый сценический опыт он получил в ансамбле "Modern Fox", который обрел известность, исполняя композиции 1930-х годов. Широкой общественности Артур Райдметс знаком также по телевидению и радио, где он исполнял обязанности как ведущего, так и главного редактора. В начале лета его сократили с должности руководителя пресс-центра и ведущего телеканала "Tallinn TV", и теперь он работает заместителем директора центра культуры "Lindakivi".
Вдобавок к Кайре Вилгатс, которая, пожалуй, является самой известной из участвующих в бале солистов и выступит на нем вместе с Йыхвиским биг-бендом, на празднике сыграет коллектив "Heldene Aeg". "Мы - профессиональный музыкальный праздничный и драйвовый коллектив, преисполненный витальности и пышущий энергией. Будь то зимний рождественский или новогодний праздник, юбилей дядюшки, летняя гриль-вечеринка, свадьба, Яанов день, летние дни предприятия или просто твое неукротимое тайное желание повеселиться и потанцевать под колоритную и ритмичную танцевальную музыку до раннего утра! Танцевать так, чтобы стены дрожали, а сосед позеленел от зависти! Праздник не прекратится, а невероятное ощущение счастья, которое охватит тебя в танце, не забудется!" - так представляет себя коллектив из восьми музыкантов.
Насладиться красотой танца предложат танцевальная труппа "Gracia", "Artistic Flow Studio" со светодиодным шоу, а также Сийри Кянд и кабаре "PRIVE". В камерном зале выступят вокальные ансамбли "Mesi ja Kapel" (Силламяэ), споют Анет Вайкмаа и Айнар Тойт, Кайре Вилгатс и Райн Ряммал, а также местная исполнительница Миртель Пыдра.
Ближе к концу праздника, в 23.10 гости, не выходя на улицу, смогут полюбоваться фейерверком "Pyrocom", который запустят перед концертным домом. Разослано 400 приглашений на двоих, также на бал возможно купить билет на двоих по цене 30 евро. Официальное начало праздника - в 19.00.