МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.12-04.01

КУЛЬТУРА

Суббота, 28 декабря

* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.

* В Нарвском центре свободного творчества в 11.00 - "Дед Мороз в гостях у гномов", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.

* В Йыхвиском концертном доме в 16.00 - "Волшебная елка - 5", постановка театра "Чудаки" (Москва). Билеты - 14-24 евро.

Воскресенье, 29 декабря

* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.

* В Нарвском центре свободного творчества в 11.00 - "Дед Мороз в гостях у гномов", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Новогоднее чудо", спектакль театра "Туулевески". Билет - 15 евро.

Понедельник, 30 декабря

* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - новогодний концерт "Eesti Kontsert": Калле Рандалу (фортепиано), Кристьян Рандалу (фортепиано), Лийза Рандалу (виола), Таллиннский камерный оркестр. Билеты - 15,50-18,50 евро.

Четверг, 2 января

* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.

Пятница, 3 января

* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.

Суббота, 4 января

* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция о творчестве художника Валентина Серова.

СПОРТ

Суббота, 28 декабря

* От Синимяэского музея в Вайвара в 11.00, 11.30 и 13.00 стартует Нарва-Йыэсууский приключенческий поход. Информация: www.elamusretked.ee.

* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Sillamäe Alexela II" - "Viimsi Smsraha U19".

Среда, 1 января

* С Петровской площади в Нарве в 12.00 стартует Забег обещаний.

* С парковки у Йыхвиской госгимназии в 13.00 стартует Новогодний забег.

РАЗНОЕ

Суббота, 28 декабря

* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - новогодний праздник с ансамблем "Sleepwalkers". Билет - 10 евро. Дополнительная информация и бронирование столиков: huvikeskus@alutagusevald.ee или по тел. 336 6963.

* В Тудулиннаском народном доме в 20.00 - новогодний праздник "Тудулиннаскому народному дому - 60". Билет - 5 евро, для членов общества - 2 евро.

* В Мяэтагузеском народном доме в 20.00 - новогодний праздник.

* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 20.00 - новогодний праздник. Танцы под музыку "Nedsaja Küla Bänd". Билеты в предварительной продаже - 10 евро, в день мероприятия - 15 евро.

Воскресенье, 29 декабря

* В клубе "Сомпа" в 18.00 - новогодний праздник "Веселья в году 2020!". Развлекательная программа. Танцы с группой "Dochka Bossa". Билеты - 20 евро. Информация по тел. 332 7730.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - Йыхвиский новогодний бал. Билет на двоих - 30 евро.

Вторник, 31 декабря

* На Петровской площади в Нарве с 15.00 до 02.00 - новогодний праздник.

* В Сондаском народном доме в 21.00 - новогодний танцевальный вечер. Танцы с ансамблем "Vanker". Вход свободный. Информация и регистрация по тел. 5818 8731.

* В Ийзакуском народном доме в 21.00 - новогодний праздник. Танцы с ансамблем "Perfekt". Билеты в предварительной продаже - 5 евро, в день праздника - 7 евро. Информация и бронирование столиков по тел. 339 3593, 5886 6418.

* На центральной площади в Йыхви с 22.30 - новогодний праздник.

Пятница, 3 января

* В Йыхви в 10.30 - празднование 100-летия соглашения о прекращении огня: в Михайловской церкви - открытие памятной доски в честь кавалеров Креста свободы, погребенных на кладбище Йыхвиского кихельконда; у монумента павшим в Освободительной войне - возложение венков и зажжение 100 свечей в память победы в Освободительной войне.