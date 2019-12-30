ГАЛЕРЕЯ: На новогодний бал в Йыхви народу нынче собралось меньше

В воскресенье вечером в Йыхвиском концертном доме состоялся традиционный новогодний бал, на который, несмотря на разнообразную программу, гостей прибыло меньше, чем в прежние годы.
На балу выступали певица Кайре Вилгатс с Йыхвиским биг-бендом, ансамбль "Heldene Aeg", танцевальная группа "Gracia", "Artistic Flow Studio LED-show" и Сийри Кянд & "Cabaret PRIVE". В камерном зале выступали вокальные ансамбли "Mesi" и "Kapel", певцы Анет Вайкмаа и Айнар Тойт, Райн Ряммал и Миртель Пыдра. Ведущим вечера был Артур Райдметс. Праздник закончился фейерверком.
Йыхвиское волостное управление отправило нынче 400 приглашений на двоих, были в продаже и билеты по 30 евро. Нынче на балу собралось около 300 гостей, что значительно уступает прежним годам. Некоторые люди сообщили в социальных сетях, что на бал в этом году они не пойдут, поскольку недовольны деятельностью волостных властей.
В последние часы 31 декабря волостное управление организует на центральной площади Йыхви новогодний праздник, на котором выступит ансамбль "Compact". На приобретенном недавно волостным управлением большом экране будет транслироваться также новогоднее приветствие президента.