ГАЛЕРЕЯ: На новогодний бал в Йыхви народу нынче собралось меньше

На балу выступали певица Кайре Вилгатс с Йыхвиским биг-бендом, ансамбль "Heldene Aeg", танцевальная группа "Gracia", "Artistic Flow Studio LED-show" и Сийри Кянд & "Cabaret PRIVE". В камерном зале выступали вокальные ансамбли "Mesi" и "Kapel", певцы Анет Вайкмаа и Айнар Тойт, Райн Ряммал и Миртель Пыдра. Ведущим вечера был Артур Райдметс. Праздник закончился фейерверком.

Йыхвиское волостное управление отправило нынче 400 приглашений на двоих, были в продаже и билеты по 30 евро. Нынче на балу собралось около 300 гостей, что значительно уступает прежним годам. Некоторые люди сообщили в социальных сетях, что на бал в этом году они не пойдут, поскольку недовольны деятельностью волостных властей.