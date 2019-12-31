СВОДКА ПОЛИЦИИ: Изувер оставил щенков умирать

Начато уголовное производство на основании статьи Пенитенциарного кодекса о жестоком обращении с животными. Есть основание подозревать в преступлении 56-летнего мужчину. В его дворе обнаружили еще одного мертвого щенка.

Клиент напал на таксиста

28 декабря сообщили, что в деревне Йыхви на улице Каазику возник конфликт между таксистом и отказавшимся платить по счету клиентом. Клиент ударил 57-летнего водителя такси. Есть основание подозревать в преступлении 29-летнего мужчину.

В автомобиле обнаружили тысячи контрабандных сигарет

28 декабря на Нарвский пограничный пункт прибыл следовавший в Эстонию гражданин (1962 года рождения) Российской Федерации, управлявший легковым автомобилем "Opel". Мужчину направили на более тщательный таможенный контроль, в ходе которого в транспортном средстве обнаружили припрятанные 45120 контрабандных сигарет. Мужчине назначили штраф, его визу признали недействительной, а самого отправили обратно в Российскую Федерацию. Контрабандные сигареты конфискованы.

Мошенник взял заем от имени пенсионера

27 декабря сообщили, что на имя 67-летнего жителя Силламяэ оформили без его согласия заем на 7200 евро.

Обманут еще один "инвестор"

В полицию поступило сообщение об очередном мошенничестве: 78-летнему жителю Кивиыли предложили по телефону возможность инвестировать. Мужчина перечислил мошенникам более 5300 евро и установил на своем компьютере программу "TeamViewer", дающую посторонним лицам доступ к его компьютеру.

В Йыхви пешеход попал под машину

28 декабря в 12.12 у дома по ул. Раквере, 28 в Йыхви 69-летний мужчина на легковом автомобиле "Seat Ibiza" наехал на неожиданно вышедшего на пешеходный переход 72-летнего мужчину. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Нападение в торговом центре

28 декабря сообщили, что в торговом центре, расположенном по Таллиннскому шоссе в Нарве, напали на 51-летнего мужчину.

В ходе ссоры напал на троих мужчин

28 декабря в поселке Кохтла-Нымме Тойлаской волости произошел конфликт, в ходе которого 39-летний мужчина, по первоначальным данным, ударил трех мужчин. Полиция задержала его в качестве подозреваемого.

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