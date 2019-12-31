Она могла явиться в самых страшных снах Майлис Репс, Юри Ратасу и всем мастерам предвыборной кампании Центристской партии, когда весной стали известны результаты выборов в Рийгикогу. Уверенно восседавшая на вершине рейтингов партия центристов потерпела унизительное поражение от главного соперника - Партии реформ. Это, разумеется, спекуляция, но некоторые эксперты утверждали - и отдельные центристы сами признавались, - что причиной стала неразбериха вокруг языка обучения в будущей Кохтла-Ярвеской государственной гимназии.