ЗАВОДИЛА ГОДА - Хендрик Агур

ДОСТУПНО ДЛЯ

Однако с его приходом также рухнули надежды многих местных педагогов найти себе применение в новой школе. Ведь местная центристская власть до этого многим обещала, что те, кто останется не у дел в закрываемых гимназиях, получит здесь работу. Однако Агур решил создать полностью свою команду, привезя сюда из других уголков Эстонии молодых и энергичных педагогов с cияющими глазами.

Видно, что Агур хочет создать не просто обычную школу. Первые месяцы работы Кохтла-Ярвеской гимназии показали, что в ней ученики и учителя являются партнерами, но в то же время существуют четкие правила. То, что в первые месяцы ушло значительное число гимназистов, удивило многих, но не руководство школы. Среди ушедших были как те, у кого низкая мотивация к учебе, так и те, у кого трудности в учебе связаны с недостаточным знанием эстонского языка. На месте попытались было высмеять слова Агура о том, что из школы уходили, среди прочего, из-за нежелания соблюдать правила - например, корректно одеваться или пользоваться ножом и вилкой в столовой. Но это тоже социальные навыки, развитию которых школа должна содействовать.