ЗАВОДИЛА ГОДА - Хендрик Агур

С его приходом на пост директора создаваемой Кохтла-Ярвеской гимназии улеглись все страхи, которые возникли в эстоноязычной общине в связи с будущим гимназического образования на государственном языке в городе.
Однако с его приходом также рухнули надежды многих местных педагогов найти себе применение в новой школе. Ведь местная центристская власть до этого многим обещала, что те, кто останется не у дел в закрываемых гимназиях, получит здесь работу. Однако Агур решил создать полностью свою команду, привезя сюда из других уголков Эстонии молодых и энергичных педагогов с cияющими глазами.