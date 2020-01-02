Президент в новогоднем приветствии отметила наплыв ида-вируских русских детей в эстоноязычные школы

За несколько минут до наступления 2020 года в приветствии, прозвучавшем на площади Вабадузе в Таллинне, Керсти Кальюлайд сказала, что разные интересы, разное отношение к настоящему или будущему - это всегда ценность. "Мирный диалог может длиться десятилетиями, прежде чем даст ощутимый результат - например, большой наплыв русских детей в эстоноязычные школы в Ида-Вирумаа является живым доказательством этого долгого процесса".

В октябре минувшего года Керсти Кальюлайд посетила Ийзакускую гимназию, где благодаря действующей там баскетбольной школе осенью приступили к учебе также семеро ребят из Нарвы. В тот раз президент сказала, что у этой школы есть возможность стать региональной спортивной школой-интернатом, а также одним из центров, которые способны предлагать эстоноязычное образование детям из иноязычных семей.

В эстоноязычных школах Ида-Вирумаа с каждым годом растет доля учеников с домашним русским языком. Руководители школ, а также союз самоуправлений обратились к Министерству образования, чтобы получить дополнительные деньги на финансирование языкового обучения, однако министерство до сих пор не дало положительного ответа.

Ида-Вирумаа касался также прозвучавший в новогоднем приветствии президента вопрос, может ли ветер стать для Эстонии новым сланцем. В 2019 году использование сланца в Эстонии сократилось почти наполовину, в то же время шли жаркие споры вокруг создания новых ветропарков.