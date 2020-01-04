МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 04.01-09.01

КУЛЬТУРА

Суббота, 4 января

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция о творчестве художника Валентина Серова.

Вторник, 7 января

* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - "Музыка русского романтизма", концерт-лекция: П.И. Чайковский, А.К. Глазунов, С.В. Рахманинов. В концерте принимают участие Самуэль Аллан-Чапковский (скрипка), Даниэль Аллан-Чапковский (виолончель), Никита Демиденко (рояль), Алексей Бляхин (баритон). Билеты - 9-15 евро.

Среда, 8 января

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки текстиля Нелли Тавген "Узоры вокруг меня". Выставка открыта до 30 января.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - концерт из серии "Бетховен - 250": Пеэтер Лауль (рояль). Билет - 10-12 евро.

СПОРТ

Суббота, 4 января

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.

Воскресенье, 5 января

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - 3-й внутренний Кубок Вока по петанку, дуэты.

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 12.00 - этап турнира по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Enteh" (Кохтла-Ярве) - "Iisaku"/RHKK.

* В Майдласком Доме спорта в 15.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "Пюхайыэ" - "Tööriistamarket"/"Lüganuse".

* В силламяэском спорткомплексе "Калев" - чемпионат Эстонии по футзалу: в 15.00 - лига мастеров, "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Кохила", в 17.00 - первая лига, "Sillamäe Alexela II" - СК "Кадрина".

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United II" - ФК "Smsraha U19" (Виймси).

Вторник, 7 января

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/RHKK - "Rapla korvpallikool".

РАЗНОЕ

Суббота, 4 января

* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.

Воскресенье, 5 января

* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.

Понедельник, 6 января

* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.

Вторник, 7 января

* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.

Среда, 8 января

* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская плетения.

Четверг, 9 января

* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.