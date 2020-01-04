МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 04.01-09.01

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 4 по 9 января.
КУЛЬТУРА
Суббота, 4 января
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция о творчестве художника Валентина Серова.
Вторник, 7 января
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - "Музыка русского романтизма", концерт-лекция: П.И. Чайковский, А.К. Глазунов, С.В. Рахманинов. В концерте принимают участие Самуэль Аллан-Чапковский (скрипка), Даниэль Аллан-Чапковский (виолончель), Никита Демиденко (рояль), Алексей Бляхин (баритон). Билеты - 9-15 евро.
Среда, 8 января
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки текстиля Нелли Тавген "Узоры вокруг меня". Выставка открыта до 30 января.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - концерт из серии "Бетховен - 250": Пеэтер Лауль (рояль). Билет - 10-12 евро.
СПОРТ
Суббота, 4 января
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.
Воскресенье, 5 января
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - 3-й внутренний Кубок Вока по петанку, дуэты.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 12.00 - этап турнира по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Enteh" (Кохтла-Ярве) - "Iisaku"/RHKK.
* В Майдласком Доме спорта в 15.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "Пюхайыэ" - "Tööriistamarket"/"Lüganuse".
* В силламяэском спорткомплексе "Калев" - чемпионат Эстонии по футзалу: в 15.00 - лига мастеров, "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Кохила", в 17.00 - первая лига, "Sillamäe Alexela II" - СК "Кадрина".
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United II" - ФК "Smsraha U19" (Виймси).
Вторник, 7 января
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/RHKK - "Rapla korvpallikool".
РАЗНОЕ
Суббота, 4 января
* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.
Воскресенье, 5 января
* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.
Понедельник, 6 января
* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.
Вторник, 7 января
* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.
Среда, 8 января
* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская плетения.
Четверг, 9 января
* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.
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