СВОДКА ПОЛИЦИИ: Угрожала пожилой матери

Избили и ограбили

4 января полиции сообщили, что возле увеселительного заведения на проспекте Выйду в Нарве неизвестные мужчины избили 53-летнего мужчину и отобрали у него мобильный телефон стоимостью 750 евро.

Ударил соседку

5 января поступило сообщение, что рядом с домом на улице Кутсе в Йыхви сосед ударил 69-летнюю женщину.

Травмировал сожительницу

5 января в квартире по улице Марси в Кохтла-Ярве 51-летний мужчина ударил 41-летнюю сожительницу, причинив ей телесное повреждение. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Ударила мужа бутылкой

4 января на улице В. Герасимова в Нарве 42-летняя женщина ударила бутылкой своего 55-летнего мужа. Женщину задержали.

Нападение в подъезде

3 января в полицию сообщили, что в подъезде дома на улице Раквере в Нарве ударили 17-летнего парня.

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