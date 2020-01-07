Вт, 7.01.2020
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Угрожала пожилой матери
3-5 января 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

3 января в квартире по улице Айа в Кохтла-Ярве 48-летняя женщина угрожала своей 82-летней матери. Полиция задержала подозреваемую в преступлении.

Избили и ограбили 

4 января полиции сообщили, что возле увеселительного заведения на проспекте Выйду в Нарве неизвестные мужчины избили 53-летнего мужчину и отобрали у него мобильный телефон стоимостью 750 евро. 

Ударил соседку 

5 января поступило сообщение, что рядом с домом на улице Кутсе в Йыхви сосед ударил 69-летнюю женщину. 

Травмировал сожительницу 

5 января в квартире по улице Марси в Кохтла-Ярве 51-летний мужчина ударил 41-летнюю сожительницу, причинив ей телесное повреждение. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Ударила мужа бутылкой

4 января на улице В. Герасимова в Нарве 42-летняя женщина ударила бутылкой своего 55-летнего мужа. Женщину задержали.

Нападение в подъезде

3 января в полицию сообщили, что в подъезде дома на улице Раквере в Нарве ударили 17-летнего парня.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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