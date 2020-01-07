СВОДКА ПОЛИЦИИ: Угрожала пожилой матери
3 января в квартире по улице Айа в Кохтла-Ярве 48-летняя женщина угрожала своей 82-летней матери. Полиция задержала подозреваемую в преступлении.
Избили и ограбили
4 января полиции сообщили, что возле увеселительного заведения на проспекте Выйду в Нарве неизвестные мужчины избили 53-летнего мужчину и отобрали у него мобильный телефон стоимостью 750 евро.
Ударил соседку
5 января поступило сообщение, что рядом с домом на улице Кутсе в Йыхви сосед ударил 69-летнюю женщину.
Травмировал сожительницу
5 января в квартире по улице Марси в Кохтла-Ярве 51-летний мужчина ударил 41-летнюю сожительницу, причинив ей телесное повреждение. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
Ударила мужа бутылкой
4 января на улице В. Герасимова в Нарве 42-летняя женщина ударила бутылкой своего 55-летнего мужа. Женщину задержали.
Нападение в подъезде
3 января в полицию сообщили, что в подъезде дома на улице Раквере в Нарве ударили 17-летнего парня.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.