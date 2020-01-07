Датчик спас от худшего

Спасатели проверили квартиру и соседние квартиры, после чего вызвали представителей службы газа, которые обнаружили в одной из квартир утечку природного газа. Далее происшествием занялась служба газа. Люди не пострадали.

Спасатели выехали из-за пригоревшей еды

3 января в 12.48 сообщили, что в подъезде многоквартирного дома на улице Олеви в городе Кохтла-Ярве чувствуется запах дыма.