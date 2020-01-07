Датчик спас от худшего
5 января в 21.57 спасателей вызвали в многоквартирный дом на улице Яанику в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где в одной из квартир сработал датчик газа.
Спасатели проверили квартиру и соседние квартиры, после чего вызвали представителей службы газа, которые обнаружили в одной из квартир утечку природного газа. Далее происшествием занялась служба газа. Люди не пострадали.
Спасатели выехали из-за пригоревшей еды
3 января в 12.48 сообщили, что в подъезде многоквартирного дома на улице Олеви в городе Кохтла-Ярве чувствуется запах дыма.
Прибыв на место, спасатели выяснили, что в одной из квартир пригорела еда - хозяйка поставила кастрюлю на плиту, а сама ушла в другую комнату. Имевшийся в квартире дымовой датчик был неисправен.