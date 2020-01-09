МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.01-16.01

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 9 по 16 января.
КУЛЬТУРА
Пятница, 10 января
* В Тойласком общественном доме в 19.00 - салонный вечер. Язык стихов и музыки переплетут поэт Сулев Олль и хорошо известный Яанус Пыльдер из ансамбля "Untsakad". Открыто салонное кафе. Вход свободный. Дополнительная информация по тел. 5342 8705, Леа Ранд.
Суббота, 11 января
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - новогодний концерт. Выступают детская вокальная студия "Келлуке" и солисты молодежного вокального ансамбля "Иллюзио". Вход свободный.
* В Сондаском народном доме в 16.00 - "Ema läheb mehele", спектакль театра "Alburahva teater".
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 18.00 - "Võõras mees majas", спектакль театра "Alburahva teater". Билет - 5 евро.
Воскресенье, 12 января
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - "Tasa ja targu", юбилейный концерт группы "Hõbedane" ансамбля народного танца "Virulane". Вход свободный.
Вторник, 14 января
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки в 16.00 - открытие выставки декупажа "Мой Петербург"; автор Наталия Смирнова. Выставка открыта до 8 февраля.
Среда, 15 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - книжное кафе: в гостях руководитель издательства "Rahva Raamat" автор книги "Elus" Райн Сиемер.
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Põrsas Desmond ja sookolli lõks", детский спектакль Раквереского театра. Билет - 13 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Paunvere poiste igavene kevad", спектакль Раквереского театра. Билет - 15-19 евро.
Четверг, 16 января
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки в 16.00 - литературно-музыкальный вечер "Мои встречи со святыми". В гостях Людмила Ильюнина и Константин Сиверский (Санкт-Петербург). Возможность приобрести книги автора.
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета в 17.30 - вечер фильмов: "Võta või jäta". Бесплатно.
СПОРТ
Пятница, 10 января
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Los Toros" (Тамсалу).
Суббота, 11 января
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - чемпионат Тойла по петанку; соло.
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 12.00 - Кубок Ида-Вирумаа по баскетболу: "Alutaguse KK" - "Tööriistamarket"/"Lüganuse".
* В Нарвском спортцентре в 12.00 - Международный молодежный турнир по волейболу на призы "Narva SK Energia"/"SK Viktoria"; день 1-й.
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "ПСК" (Нарва) - ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве).
* В силламяэском спорткомплексе "Калев" - чемпионат Эстонии по футзалу: в 17.00 - первая лига, ФК "Силламяэ" - СК "Ganza" (Нарва), в 19.00 - лига мастеров, "Sillamäe Alexela" - ФК "Cosmos" (Таллинн).
Воскресенье, 12 января
* В Нарвском спортцентре в 9.00 - Международный молодежный турнир по волейболу на призы "Narva SK Energia"/"SK Viktoria"; день 2-й.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 14.00 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве) - ХК "Grizzlyz".
Вторник, 14 января
* В Ийзакуской гимназии в 19.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/RHKK - БК "Viimsi".
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "Sillamäe Alexela".
Четверг, 16 января
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - 17-й сезон Мяэтагузеского турнира по викторине, 3-й круг.
РАЗНОЕ
Четверг, 9 января
* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.
Пятница, 10 января
* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.
Суббота, 11 января
* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета (аудитория 9) с 10.30 до 12.00 - лекция об уличной еде. Чем это отличается от быстрого питания? Как изменились привычки питания людей и каковы причины? Лектор Эне Валгемяэ, руководитель специальности "питание" Ида-Вирумааского центра профессионального образования. Плата за участие - 2 евро (включает чай и закуски).
* В Вахтраском центре творчества в 14.00 - "Здравствуй, старый Новый год!", вечер отдыха сеньоров. Билет - 3 евро.
Воскресенье, 12 января
* В Нарвском замке с 10.00 до 17.00 каждый полный час - рождественская программа "Рождество в замке - 2019. Тайны замка". Билет - 12 евро, семейный билет - 22 евро.
Среда, 15 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская плетения. Мастер-класс по различным видам плетения.
Четверг, 16 января
* В Пагари в 12.00 - празднование 101-й годовщины Пагариского сражения: возложение венков к Пагарискому мемориальному камню, празднование в Пагариском народном доме. Дополнительная информация: seltsimaja@maetaguse.ee.
Страница издается при поддержке "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.