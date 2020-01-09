МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.01-16.01

КУЛЬТУРА

Пятница, 10 января

* В Тойласком общественном доме в 19.00 - салонный вечер. Язык стихов и музыки переплетут поэт Сулев Олль и хорошо известный Яанус Пыльдер из ансамбля "Untsakad". Открыто салонное кафе. Вход свободный. Дополнительная информация по тел. 5342 8705, Леа Ранд.

Суббота, 11 января

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - новогодний концерт. Выступают детская вокальная студия "Келлуке" и солисты молодежного вокального ансамбля "Иллюзио". Вход свободный.

* В Сондаском народном доме в 16.00 - "Ema läheb mehele", спектакль театра "Alburahva teater".

* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 18.00 - "Võõras mees majas", спектакль театра "Alburahva teater". Билет - 5 евро.

Воскресенье, 12 января

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - "Tasa ja targu", юбилейный концерт группы "Hõbedane" ансамбля народного танца "Virulane". Вход свободный.

Вторник, 14 января

* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки в 16.00 - открытие выставки декупажа "Мой Петербург"; автор Наталия Смирнова. Выставка открыта до 8 февраля.

Среда, 15 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - книжное кафе: в гостях руководитель издательства "Rahva Raamat" автор книги "Elus" Райн Сиемер.

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Põrsas Desmond ja sookolli lõks", детский спектакль Раквереского театра. Билет - 13 евро.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Paunvere poiste igavene kevad", спектакль Раквереского театра. Билет - 15-19 евро.

Четверг, 16 января

* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки в 16.00 - литературно-музыкальный вечер "Мои встречи со святыми". В гостях Людмила Ильюнина и Константин Сиверский (Санкт-Петербург). Возможность приобрести книги автора.

* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета в 17.30 - вечер фильмов: "Võta või jäta". Бесплатно.

СПОРТ

Пятница, 10 января

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Los Toros" (Тамсалу).

Суббота, 11 января

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - чемпионат Тойла по петанку; соло.

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 12.00 - Кубок Ида-Вирумаа по баскетболу: "Alutaguse KK" - "Tööriistamarket"/"Lüganuse".

* В Нарвском спортцентре в 12.00 - Международный молодежный турнир по волейболу на призы "Narva SK Energia"/"SK Viktoria"; день 1-й.

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "ПСК" (Нарва) - ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве).

* В силламяэском спорткомплексе "Калев" - чемпионат Эстонии по футзалу: в 17.00 - первая лига, ФК "Силламяэ" - СК "Ganza" (Нарва), в 19.00 - лига мастеров, "Sillamäe Alexela" - ФК "Cosmos" (Таллинн).

Воскресенье, 12 января

* В Нарвском спортцентре в 9.00 - Международный молодежный турнир по волейболу на призы "Narva SK Energia"/"SK Viktoria"; день 2-й.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 14.00 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве) - ХК "Grizzlyz".

Вторник, 14 января

* В Ийзакуской гимназии в 19.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/RHKK - БК "Viimsi".

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "Sillamäe Alexela".

Четверг, 16 января