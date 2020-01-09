СВОДКА ПОЛИЦИИ: В кассе обнаружили фальшивые деньги
7 января в кассе увеселительного заведения по улице А. Пушкина в Нарве в ходе проверки обнаружили поддельную 10-евровую купюру.
Пустили в ход кулаки
7 января в полицию сообщили, что в квартире по улице Виру в Нарве 50-летний мужчина ударил свою 46-летнюю супругу. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
В тот же день в квартире по улице Соо в Кивиыли 40-летний мужчина причинил физическую боль своей 45-летней супруге. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
Оттаскала за волосы
7 января в полицию поступило сообщение, что у магазина на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве 28-летняя женщина оттаскала за волосы 32-летнюю.
В Силламяэ действовали гаражные воры
В период с 4 по 6 января из гаража, расположенного на улице Л. Толстого в Силламяэ, похитили 60 литров топлива и рабочий инструмент. Первоначальный ущерб составил 283 евро.
Примерно в тот же период из расположенного на той же улице гаража угнали легковой автомобиль, а также украли шины и две канистры с топливом. Первоначальный ущерб, причиненный кражей, составил 2938 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.