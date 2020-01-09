СВОДКА ПОЛИЦИИ: В кассе обнаружили фальшивые деньги

Пустили в ход кулаки

7 января в полицию сообщили, что в квартире по улице Виру в Нарве 50-летний мужчина ударил свою 46-летнюю супругу. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

В тот же день в квартире по улице Соо в Кивиыли 40-летний мужчина причинил физическую боль своей 45-летней супруге. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Оттаскала за волосы

7 января в полицию поступило сообщение, что у магазина на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве 28-летняя женщина оттаскала за волосы 32-летнюю.

В Силламяэ действовали гаражные воры

В период с 4 по 6 января из гаража, расположенного на улице Л. Толстого в Силламяэ, похитили 60 литров топлива и рабочий инструмент. Первоначальный ущерб составил 283 евро.

Примерно в тот же период из расположенного на той же улице гаража угнали легковой автомобиль, а также украли шины и две канистры с топливом. Первоначальный ущерб, причиненный кражей, составил 2938 евро.

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