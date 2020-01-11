СВОДКА ПОЛИЦИИ: Пьяный пешеход бросился под машину

В лесу разграбили технику

8 января в полицию сообщили, что в деревне Арувялья Люганузеской волости со стоявшей в лесу тяжелой техники украли аккумуляторы, а также слили топливо. Первоначальная оценка материального ущерба - 750 евро.

В Кохтла-Ярве травмировали мужчину

8 января полицию вызвали на улицу Рави в Кохтла-Ярве, где был причинен вред здоровью 48-летнего мужчины. Обстоятельства случившегося установят в ходе начатого уголовного производства.

Драка в квартире

8 января в полицию сообщили, что в квартире на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве произошла драка с участием трех человек. В качестве подозреваемого задержан 26-летний мужчина.

Толкнул супругу

8 января в полицию поступило сообщение, что в квартире в деревне Ярве Тойлаской волости 76-летний мужчина толкнул свою 80-летнюю супругу.

Со стройки украли металл

9 января в полицию сообщили, что в Нарва-Йыэсуу со строительной площадки украли металлолом. Причиненный кражей ущерб уточняется.

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