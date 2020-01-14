СВОДКА ПОЛИЦИИ: На берегу Чудского подрались соседи

Украли телефон и деньги

В полицию поступило сообщение, что 10 января на улице Энергия в Нарве украли мобильный телефон "iPhone" и 20 евро наличными. Кражей был нанесен ущерб на сумму 750 евро.

Драка на улице

В ночь на 11 января на улице Сепа в Нарве между двумя мужчинами и двумя женщинами вспыхнул конфликт, в ходе которого 48-летней женщине и 48-летнему мужчине якобы нанесли телесные повреждения. Все обстоятельства устанавливаются.

Напал на супругу в подъезде

В ночь на 11 января в подъезде дома на улице Раквере в Нарве 39-летний мужчина избил свою супругу. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Сообщил об угрозах

В полицию обратился 33-летний мужчина, который заявил, что ему угрожали расправой. Все обстоятельства устанавливаются.

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