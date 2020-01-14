СВОДКА ПОЛИЦИИ: На берегу Чудского подрались соседи
Вечером 11 января в доме на Тооме теэ в деревне Карьямаа Алутагузеской волости между двумя соседями вспыхнула ссора, в ходе которой 39-летний мужчина причинил потерпевшему физическую боль.
Украли телефон и деньги
В полицию поступило сообщение, что 10 января на улице Энергия в Нарве украли мобильный телефон "iPhone" и 20 евро наличными. Кражей был нанесен ущерб на сумму 750 евро.
Драка на улице
В ночь на 11 января на улице Сепа в Нарве между двумя мужчинами и двумя женщинами вспыхнул конфликт, в ходе которого 48-летней женщине и 48-летнему мужчине якобы нанесли телесные повреждения. Все обстоятельства устанавливаются.
Напал на супругу в подъезде
В ночь на 11 января в подъезде дома на улице Раквере в Нарве 39-летний мужчина избил свою супругу. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
Сообщил об угрозах
В полицию обратился 33-летний мужчина, который заявил, что ему угрожали расправой. Все обстоятельства устанавливаются.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.