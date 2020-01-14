Вт, 14.01.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

СВОДКА ПОЛИЦИИ: На берегу Чудского подрались соседи
10-11 января 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Вечером 11 января в доме на Тооме теэ в деревне Карьямаа Алутагузеской волости между двумя соседями вспыхнула ссора, в ходе которой 39-летний мужчина причинил потерпевшему физическую боль.

Украли телефон и деньги

В полицию поступило сообщение, что 10 января на улице Энергия в Нарве украли мобильный телефон "iPhone" и 20 евро наличными. Кражей был нанесен ущерб на сумму 750 евро.

Драка на улице

В ночь на 11 января на улице Сепа в Нарве между двумя мужчинами и двумя женщинами вспыхнул конфликт, в ходе которого 48-летней женщине и 48-летнему мужчине якобы нанесли телесные повреждения. Все обстоятельства устанавливаются.

Напал на супругу в подъезде

В ночь на 11 января в подъезде дома на улице Раквере в Нарве 39-летний мужчина избил свою супругу. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Сообщил об угрозах

В полицию обратился 33-летний мужчина, который заявил, что ему угрожали расправой. Все обстоятельства устанавливаются.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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