ПЕРЕДОВИЦА: В ожидании миллионов Дмитриева

В той же статье он навесил на соцдемов ярлык популистов за то, что они хотели направить в Ида-Вирумаа определенную часть экологических налогов. То есть сделать то же самое, за что годами на словах ратовал и сам Дмитриев, но когда дошло до голосования, то он решил спасовать.

Обещаниям Дмитриева и добавлению миллиона в ида-вирускую программу можно было бы и порадоваться, если бы в это же время уезд не терял в несколько раз больше в доходах.

Например, у волости Алутагузе в этом году из-за уменьшения объемов добычи сланца денег на 1,25 миллиона евро меньше, чем в прошлом году, и на 2,4 миллиона евро меньше, чем в позапрошлом.

Для маленького самоуправления это очень ощутимое и резкое снижение. В занимающем большую территорию самоуправлении с населением менее пяти тысяч человек это не приведет к краху, но вынудит отказаться от ряда планов, которые улучшили бы жизненную среду и прибавили работы.

А вот сколько самоуправления Ида-Вирумаа потеряют в налоговых доходах вследствие того, что в сланцевой промышленности за год исчезло около тысячи рабочих мест с зарплатой существенно выше средней по Эстонии, станет известно точнее только в этом году. Можно предположить, что речь идет не о двух и не о трех миллионах евро в год, а о гораздо большей сумме.